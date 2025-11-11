स्कूलों में अब ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह की जगह पुरस्कार के रूप में छात्रों दी जाएंगी किताबें
अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा ने प्रदेश के सभी JD और DIOS को भेजा आदेश.
November 11, 2025
November 11, 2025
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में किताबें पढ़ने की अभिरुचि यानी रीडिंग हैबिट्स विकसित करने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है. अब प्रदेश के सभी स्कूलों और पुस्तकालयों में ट्रॉफी या स्मृतिचिह्न की जगह विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में किताबें दी जाएंगी. शिक्षा विभाग ने इसे 'बुक अभियान' का नाम दिया है. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों, डीआईओएस और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए आदेश भेजा है.
वहीं संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि आजकल देखा जा रहा है कि स्कूली स्तर पर ही छात्र मोबाइल और सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं. यह भविष्य के लिए खतरा है. इससे उनमें आत्मविश्वास की कमी हो रही है. इसके अलावा पढ़ाई के प्रति अभिरुचि में भी कमी आ रही है. इसको देखते हुए अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं.
उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों का झुकाव मोबाइल और सोशल मीडिया से हटाकर पुस्तकों की ओर बढ़ाना है. इस योजना के तहत सभी राजकीय जिला पुस्तकालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए छूट दी गई है. हर विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पुस्तकालय से एक किताब जारी कराएगा जो कि पाठ्यक्रम से अलग होगी.
हर विद्यालय को निकालना होगा एक स्कूल मैगजीन: विद्यालयों को एक स्कूल मैगजीन निकलना होगा, जिसका संपादन विद्यार्थी स्वयं करेंगे. इसमें स्कूल में छात्रों से संबंधित खेलकूद. वाद विवाद प्रतियोगिता व विद्यालय से संबंधित छात्रों की उपलब्धियां और कार्यक्रम शामिल होंगे. इससे उनकी लेखन क्षमता और सृजनशीलता में वृद्धि होगी.
आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि जो विद्यार्थी हर महीने सबसे ज्यादा पुस्तक पढ़ेगा और उसका सारांश प्रार्थना सभा या कक्षा में प्रस्तुत करेगा, उसे प्रशंसा प्रमाण पत्र और विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा. विद्यालय में आयोजित होने वाले खेलकूद, वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में (NO BOUQUET, ONLY BOOK) का कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा. बच्चों को ट्रॉफी, स्मृति चिन्ह की जगह आउट ऑफ सिलेबस किताबें भेंट की जाएंगी.
हर विद्यार्थी को सप्ताह में कम से कम एक पुस्तक पुस्तकालय से अनिवार्य रूप से लेनी होगी. यह पुस्तक पाठ्यक्रम से अलग होगी. जैसे कहानी, उपन्यास, जीवनी या प्रेरणादायी साहित्य, महापुरुषों और सफल लोगों की जीवनी आदि पुस्तकें शामिल होंगी.
रचनात्मक गतिविधियों पर जोर: नई पहल के तहत विद्यार्थियों को कहानियां लिखने, चित्रित करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. पढ़ी गई पुस्तकों पर आधारित कहानी कहने की कला, कठपुतली, रोल प्ले और बुकमार्क निर्माण जैसी रचनात्मक गतिविधियां कराई जाएंगी. इसके अलावा, स्कूलों में संविधान, पर्यावरण, कला और संस्कृति से जुड़ी विषयगत गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. पुस्तक प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, वर्तनी प्रतियोगिता और दीवार पत्रिका जैसी प्रतियोगिताएं भी सभी विद्यालयों में होंगी.
ये गतिविधियां भी होंगी:
- पार्थ सारथी सेन शर्मा की तरफ से विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य के लिए पुस्तकों को संदर्भ के रूप में रखने के लिए कहा गया है.
- एक निश्चित समय पर विद्यार्थियों की पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा की जाएगी.
- कठपुतली रोल प्ले आदि का उपयोग करके कहानियों को रोचक तरीके से सुनने की कला भी विकसित की जाएगी.
- विद्यार्थियों को रचनात्मक बुकमार्क बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी.
- जिन विद्यार्थियों की पढ़ने में गहरी रुचि है, वह साथियों को उनकी अभिरुचि के अनुसार पुस्तकों का सुझाव भी देंगे.
- इसके अलावा विषय आधारित गतिविधियां जैसे संविधान, पर्यावरण, कला, धर्म, संस्कृति जैसे विषयों पर आधारित पाठ और गतिविधियां भी आयोजित होगीं.
- इसके साथ ही साथ पुस्तक प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, वर्तनी और वॉल मैगजीन जैसी प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी.
