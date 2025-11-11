ETV Bharat / state

स्कूलों में अब ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह की जगह पुरस्कार के रूप में छात्रों दी जाएंगी किताबें

यूपी सरकार ने स्कूलों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए "बुक अभियान" शुरू किया ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में किताबें पढ़ने की अभिरुचि यानी रीडिंग हैबिट्स विकसित करने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है. अब प्रदेश के सभी स्कूलों और पुस्तकालयों में ट्रॉफी या स्मृतिचिह्न की जगह विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में किताबें दी जाएंगी. शिक्षा विभाग ने इसे 'बुक अभियान' का नाम दिया है. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों, डीआईओएस और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए आदेश भेजा है. आरएन विश्वकर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक (Video Credit; ETV Bharat) वहीं संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि आजकल देखा जा रहा है कि स्कूली स्तर पर ही छात्र मोबाइल और सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं. यह भविष्य के लिए खतरा है. इससे उनमें आत्मविश्वास की कमी हो रही है. इसके अलावा पढ़ाई के प्रति अभिरुचि में भी कमी आ रही है. इसको देखते हुए अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों का झुकाव मोबाइल और सोशल मीडिया से हटाकर पुस्तकों की ओर बढ़ाना है. इस योजना के तहत सभी राजकीय जिला पुस्तकालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए छूट दी गई है. हर विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पुस्तकालय से एक किताब जारी कराएगा जो कि पाठ्यक्रम से अलग होगी.