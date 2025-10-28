ETV Bharat / state

यूपी में बनने जा रहा बोट म्यूजियम, रथ में बैठकर मिलेगा प्रवेश, नंगे पांव जंगल, नदी और वन्य जीव आपको कराएंगे त्रेतायुग की अनुभूति

यह करीब 2 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जा रहा है, जिसका बजट 19.58 करोड़ रुपए है.

Photo Credit; ETV Bharat
श्रृंगवेरपुर धाम में बनने जा रहा अनोखा बोट म्यूजियम (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : October 28, 2025 at 2:03 PM IST

10 Min Read
प्रयागराज: रामायण काल का साक्षी श्रृंगवेरपुर धाम, जहां मान्यता है कि श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को निषादराज केवट ने नाव से गंगा पार कराई थी. अब यह स्थल तेजी से पर्यटन के मानचित्र पर उभर रहा है. निषादराज पार्क और श्रीराम-निषादराज की 18 फीट ऊंची प्रतिमा के बाद, अब यहां बोट के आकार का एक अनोखा म्यूजियम तैयार हो रहा है. करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र में 19.58 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह बोट म्यूजियम न सिर्फ पर्यटन का बड़ा आकर्षण होगा, बल्कि त्रेता युग की झलक और श्रृंगवेरपुर के गौरवशाली अतीत को आधुनिक रूप में साकार करेगा. आइए जानते हैं कैसी और क्या-क्या होगी व्यवस्था.

Photo Credit; ETV Bharat
ये होगी खासियत. (Photo Credit; ETV Bharat)

त्रेता युग से जुड़ा है ये स्थान: प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर वह पवित्र स्थल है, जहां धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में प्रभु श्रीराम ने वनवास के दौरान निषादराज से भेंट की थी. यहीं गंगा पार करने से पहले श्रीराम ने निषादराज के स्नेह और समर्पण को स्वीकार कर सामाजिक समानता और समरसता की मिसाल दी थी. यह स्थल आज भी भक्ति, मित्रता और सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है. श्रृंगवेरपुर प्राचीन काल में निषाद राज्य की राजधानी थी.

संस्कृति, आस्था और पर्यटन का संगम: क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह कहती हैं, श्रृंगवेरपुर आज न सिर्फ धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन चुका है. यहां निषादराज पार्क, श्रीराम-निषादराज की प्रतिमा, सुंदर घाट और अब बोट म्यूजियम बन रहा. इस धाम को आस्था और आधुनिकता का संगम बना रहे हैं. यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक न केवल इतिहास को महसूस करते हैं, बल्कि उस संस्कृति को भी देखते हैं, जिसने समानता और सहयोग को धर्म का आधार बनाया. श्रृंगवेरपुर धाम का यह रूप आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा-यमुना सभ्यता की जीवंत विरासत बनकर उभर रहा है.

Photo Credit; ETV Bharat
ये होंगी सुविधाएं (Photo Credit; ETV Bharat)
2 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा म्यूजियम: अधिकारी ने बताया कि यहां 2 हेक्टेयर क्षेत्र में 19.58 करोड़ रुपये की लागत से नाव के आकार का म्यूजियम देश–दुनिया के पर्यटकों को लुभाएगा. इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां दर्शकों को रथ में बैठाकर म्यूजियम के भीतर ले जाया जाएगा. अंदर पहुंचने पर जंगल, नदी और वन्य जीवन की दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति के जरिए, पर्यटकों को त्रेता युग का अनुभव कराया जाएगा. म्यूजियम की डिज़ाइन इस तरह से तैयार की जाएगी कि आगंतुकों को लगे मानो वो प्रभु श्रीराम के वनवास काल की यात्रा का हिस्सा हों. इस म्यूजियम में भ्रमण के दौरान पर्यटकों को खास तरह की अनुभूति होगी जो कभी न भूलने वाली होगी. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए नंगे पांव टहलने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे उस युग की प्राकृतिक और आध्यात्मिक भावना को महसूस कर सकें. फर्श को मिट्टी और पत्थर के मिश्रण से तैयार किया जाएगा, जिससे लोग जंगल और नदी किनारे की वास्तविकता का स्पर्श गहराई से महसूस कर सकें.
मार्च 2026 तक पूरा होगा निर्माण: अपराजिता सिंह ने बताया कि परियोजना की देख-रेख पर्यटन विभाग और पीडब्ल्यूडी संयुक्त रूप से कर रहे हैं. मार्च 2026 तक बोट म्यूजियम का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा. कार्य तेजी से जारी है और संरचना का लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.
Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

श्रृंगवेरपुर की बदली सूरत: उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों में यहां धार्मिक और सांस्कृतिक कायाकल्प हुआ है. यहां निषादराज पार्क, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण, राम-निषादराज की प्रतिमा, घाटों पर लाइटिंग, सड़क चौड़ीकरण, और टूरिस्ट गेस्ट हाउस जैसी कई परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं. अब बोट म्यूजियम के निर्माण से मां गंगा के तट पर स्थित यह पौराणिक स्थल पर्यटन के नक्शे पर वैश्विक स्तर पर उभरकर सामने आएगा.

सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक समरसता का प्रतीक: प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि ये म्यूजियम सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक होगा. इसमें त्रेता युग के सामाजिक संबंधों, वन संस्कृति और निषादराज-श्रीराम की मित्रता को इंटरैक्टिव तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा. म्यूजियम के शुरू होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे. साथ ही, हर साल लाखों देशी-विदेशी श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी. श्रृंगवेरपुर धाम का यह बोट म्यूजियम धार्मिक भावना, ऐतिहासिक गौरव और आधुनिक प्रस्तुति का ऐसा संगम बनने जा रहा है जो प्रयागराज को एक नई पहचान देगा.

पर्यटकाें को मिलेगी पार्किंग सुविधा: बोट म्यूजियम में आने वाले श्रद्धालुओं और टूरिस्ट की सुविधा के लिए एक विशाल पार्किंग एरिया विकसित किया जा रहा है. इसमें चारपहिया और दोपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग जोन बनाए जाएंगे. पार्किंग स्थल से म्यूजियम के प्रवेश द्वार तक शटल बस और रथ जैसी सवारी की व्यवस्था होगी, ताकि आगंतुकों को किसी तरह की असुविधा न हो.

म्यूजियम में खोला जाएगा ओपन एम्फीथिएटर: अपराजिता ने बताया, म्यूजियम परिसर में एक खुला सांस्कृतिक मंच (एम्फीथिएटर) भी तैयार किया जा रहा है, जहां स्थानीय कलाकारों द्वारा रामायण, निषादराज कथा और लोक नृत्य जैसी प्रस्तुतियां दी जाएंगी. यह मंच न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बनेगा, बल्कि श्रृंगवेरपुर की लोक परंपराओं को जीवित रखने का माध्यम भी होगा.

कैफेटेरिया में ले सकेंगे व्यंजनों का आनंद: पर्यटकों के ठहराव और विश्राम को ध्यान में रखते हुए परिसर में एक आधुनिक कैफेटेरिया बनाया जा रहा है. यहां पर्यटक स्थानीय व्यंजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन और प्रयागराज क्षेत्र के पारंपरिक स्वाद वाले पकवानों का लुत्फ उठा सकेंगे. कैफेटेरिया को म्यूजियम की थीम के अनुरूप देसी लुक में तैयार किया जाएगा, ताकि पर्यटकों के लिए यहां बैठना और स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाना यादगार हो जाए.

प्रदर्शित होगा स्थानीय शिल्पकारों का हस्तशिल्प: बोट म्यूजियम के भीतर एक विशेष शिल्प प्रदर्शन क्षेत्र (Craft Zone) भी होगा. जहां निषाद समुदाय और स्थानीय कारीगरों के हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा. यह न सिर्फ सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों के लिए रोजगार का अवसर भी बनेगा.

डीएम ने बताया कि यहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मूंज क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए भी स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा. प्रयागराज के मूंज क्राफ्ट से बने उत्पाद देश ही नहीं आज दुनिया में जा रहे हैं. ऐसे में इन्हें बढ़ावा मिलेगा.

रिवर व्यू प्वाइंट पर्यटकों के अनुभवों को बनाएगा खास: यहां गंगा का विस्तार क्षेत्र कई किलोमीटर तक है. यही कारण है कि म्यूजियम परिसर से नदी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है. इस अनुभव को और विशेष बनाने के लिए एक रिवर व्यू प्वाइंट विकसित किया जा रहा है. यहां से आने वाले पर्यटक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गंगा की लहरों पर पड़ती रोशनी और श्रृंगवेरपुर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे. उगते सूर्य के समय की लालिमा और गंगा की लहरों पर बनने वाली सुनहरी छटा पर्यटकों के अनुभवों को बेहद खास बनाने वाली रहेगी.

श्रृंगवेरपुर विकास के लिए यूपी सरकार ने दिए हैं 37.81 करोड़: योगी सरकार ने विशेष रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई है. सरकार ने यहां के समग्र विकास के लिए करीब 37.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. इस राशि से निषादराज पार्क, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण, बोट म्यूजियम, सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग, लाइटिंग और पर्यटक सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है.

दो चरणों में तैयार हो रहा निषादराज पार्क: श्रृंगवेरपुर विकास की सबसे बड़ी परियोजना निषादराज पार्क है, जो 2 चरणों में तैयार हो रही है. पहले चरण में श्रीराम और निषादराज की विशाल प्रतिमा, पोडियम, मुख्य द्वार, बाउंड्री वॉल, पेयजल सुविधा और ओवरहेड टैंक जैसे कार्य पूरे हो चुके हैं. दूसरे चरण में गैलरी, पेंटिंग हॉल, ध्यान केंद्र, केयरटेकर रूम, कैफेटेरिया, मार्ग, शौचालय, पार्किंग, लैंडस्केपिंग, हर्टीकल्चर, सोलर पैनल और ओपन एम्फीथिएटर जैसे आधुनिक प्रावधान शामिल हैं.

नाविकों के लिए सीएनजी नावों की व्यवस्था: इसके साथ ही, श्रृंगवेरपुर धाम को ग्रामीण, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. स्थानीय निषाद और मछुआरा समुदायों के लिए सीएनजी नावों की व्यवस्था और हस्तशिल्प प्रशिक्षण की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि उन्हें सीधे पर्यटन से जोड़ा जा सके.

3300 करोड़ से गंगा पर बनेगा 6 लेन का पुल: परिवहन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रृंगवेरपुर में 6 लेन का पुल बनाने की घोषणा भी हो चुकी है. जिसकी अनुमानित लागत करीब 3300 करोड़ रुपये है. यह पुल प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर तक पहुंचने को आसान बनाएगा और राम वन गमन मार्ग के एक प्रमुख पड़ाव को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ेगा.

प्रयागराज में इन स्थानों पर आए थे भगवान राम: श्रृंगवेरपुर धाम वह स्थान है, जहां भगवान राम ने वनवास के आरंभ में गंगा पार की थी. यहीं निषादराज ने उनका स्वागत किया था और गंगा पार कराने में सहायता की थी.

महर्षि भारद्वाज आश्रम, जहां वनगमन के दौरान ठहरे थे भगवान राम: माना जाता है कि वनवास के आरंभ में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहीं से आगे की यात्रा तय की थी. आज भी शहर और उसके आस-पास ऐसे कई स्थल हैं जो उस दिव्य यात्रा की गवाही देते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
भारद्वाज आश्रम प्रयागराज. (Photo Credit; ETV Bharat)
प्रयागराज शहर के कर्नलगंज क्षेत्र में महर्षि भारद्वाज मुनि आश्रम का वर्णन रामायण में मिलता है. वनवास की शुरुआत में भगवान राम जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने यहां ऋषि भारद्वाज से आशीर्वाद लिया था. यहीं से उन्हें चित्रकूट जाने का मार्ग बताया गया था. आज भी यह आश्रम रामभक्तों के लिए आस्था का केंद्र है. परिसर में राम, सीता, लक्ष्मण और ऋषि भारद्वाज की प्रतिमाएं हैं और प्रतिदिन पूजा-अर्चना होती है.
Photo Credit; ETV Bharat
अक्षयवट की तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)

अक्षयवट: इलाहाबाद किले के भीतर स्थित अक्षयवट वृक्ष को अनादि काल से पवित्र माना गया है. लोकमान्यता है कि भगवान राम ने यहां विश्राम किया था. इस वटवृक्ष को ‘अक्षय’ यानी अविनाशी कहा जाता है क्योंकि यह कभी नहीं सूखता. इसके पास ही पातालपुरी मंदिर है, जहां भूमिगत देवालयों में भगवान विष्णु सहित कई देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं. माघ मेला और कुंभ के समय लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं.

यह भी पढ़ें : अयोध्या में तैयार हुआ दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम; पर्यटकों को दिखेगी त्रेता युग की जीवंत झलक

यूपी न्यूज
BOAT MUSEUM PRAYAGRAJ
UTTAR PRADESH TOURISM
श्रृंगवेरपुर धाम म्यूजियम
SHRINGVERPUR BOAT MUSEUM

