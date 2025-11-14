यूपी में बार काउंसिल चुनाव कैसे होता है? किन पदों के लिए होगा मतदान, जानिए

Bihar Election Results 2025

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के नामांकन आज से, वोटर लिस्ट की जांच में 120 वकीलों की डिग्रियां फर्जी मिलीं.

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव नामांकन आज से
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 14, 2025

प्रयागराज: यूपी में बार काउंसिल का चुनाव कैसे होता है किन- किन जिलों में किस डेट पर और कब होगा, इसके लिए क्या पढाई करनी पड़ती है और कौन सी डिग्रियां अनिवार्य है आज हम आपको बताएंगे.

चुनाव से जुड़ी बातें

यूपी बार काउंसिल चुनाव कैसे होता है?

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव वकीलों के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में से एक माना जाता है. इस चुनाव में अधिवक्ता केवल एक ही श्रेणी के पद के लिए मतदान करते हैं. ये पद बार काउंसिल के सदस्य होते हैं. प्रदेश में कुल 25 सदस्यों का चुनाव किया जाता है. वही सदस्य बाद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं.
मतदाताओं का सीधा वोट सिर्फ काउंसिल सदस्यों के लिए पड़ता है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग से चुनाव नहीं होता. चुने गए 25 सदस्य ही अपने बीच वोटिंग कर दोनों पदों का चयन करते हैं.

आंतरिक चुनाव से तय होंगे बाकी पद : उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़ ने बताया कि यूपी बार काउंसिल के चुनाव में अधिवक्ता सीधे तौर पर केवल 25 सदस्यों का चुनाव करते हैं. इन्हीं 25 सदस्यों में से बाद में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और विभिन्न समितियों के पदाधिकारी चुने जाते हैं.

बार काउंसिल में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अनुशासन समितियों के चेयरपर्सन, वित्त, चुनाव, नामांकन और कल्याण जैसी स्थायी समितियों के पद सीधे मतदान से नहीं भरे जाते. इन पदों का चयन काउंसिल के चुने हुए सदस्य आंतरिक मतदान से करते हैं. यानी मतदाता अधिवक्ता केवल काउंसिल की मुख्य इकाई यानी 25 सदस्यों को चुनते हैं, जबकि काउंसिल की कमान और अन्य सभी जिम्मेदारियां इन्हीं सदस्यों की ओर से तय होती है.

4 चरणों में होगा मतदान
ये है विस्तृत चुनाव कार्यक्रम: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 2025-26 चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. चुनाव एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 15(2)(A) और निर्वाचन नियमावली 2025 के नियम 6 के तहत होगा.

चुनाव अधिकारी रामकिशोर शुक्ला ने बताया कि इस चुनाव में कुल 25 सदस्य चुने जाएंगे, जिनमें से 12 पदों पर 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं का चुने जाना अनिवार्य है. प्रत्येक प्रत्याशी को 1,50,000 रुपये नकद या बैंक ड्राफ्ट (Bar Council of Uttar Pradesh, Prayagraj के नाम) जमा करना अनिवार्य है.

सभी नामांकन पत्र सचिव, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, 19 महर्षि दयानंद मार्ग, प्रयागराज के कार्यालय में जमा किए जाएंगे. अंतिम तिथि 19 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है.

यूपी में बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रहीं है. इस बार 2,49,808 अधिवक्ता मतदान करेंगे. इससे पहले बार काउंसिल की तरफ से कराए गए वकीलों के शैक्षिक अभिलेखों के वेरीफिकेशन में 120 वकीलों की डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं. वहीं अभी 30% अधिवक्ताओं के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच होना बाकी है.

बार काउंसिल के सचिव और चुनाव अधिकारी राम किशोर शुक्ल ने बताया ये पहली बार है, जब मतदाता अधिवक्ताओं की डिग्रियों और शैक्षिक प्रमाणपत्रों का औपचारिक सत्यापन कराया गया है. अब तक करीब 70 प्रतिशत वकीलों के प्रमाणपत्र सही पाए गए हैं, जबकि 30 प्रतिशत का वेरीफिकेशन जारी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते 31 जनवरी तक चुनाव पूरा कराना अनिवार्य है. जिनकी डिग्रियां फर्जी मिली हैं, उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के आधार पर होगी. चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन अधिवक्ताओं को न्यायालय या अनुशासन समिति ने डिबार किया है, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं.

चुनाव कार्यक्रम

  • नामांकन: 14 से 19 नवंबर
  • नामांकन जांच: 20 और 21 नवंबर
  • नाम वापसी: 27 नवंबर
  • अंतिम सूची: 28 नवंबर

कब-कब मतदान

  • पहला चरण: 16-17 जनवरी
  • दूसरा चरण: 20-21 जनवरी
  • तीसरा चरण: 27-28 जनवरी
  • चौथा चरण: 30-31 जनवरी


नामांकन पत्रों की जांच

जांच 20 से 21 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बार काउंसिल कार्यालय में होगी.

नामांकन की वापसी

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025, शाम 5 बजे तक तय की गई है.

अंतिम प्रत्याशी सूची

प्रत्याशियों की अंतिम सूची 28 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे प्रकाशित की जाएगी.

मतदान कार्यक्रम जिलेवार

राज्य भर में मतदान 4 चरणों में होगा. मतदान समय सभी जिलों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा.

पहला चरण : 16 और 17 जनवरी

इन जिलों में होगा मतदान: आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट.

दूसरा चरण : 20 और 21 जनवरी

इन जिलों में होगा मतदान: देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी.

तीसरा चरण : 27 और 28 जनवरी

इन जिलों में होगा मतदान: कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर.

चौथा चरण : 30 और 31 जनवरी

इन जिलों में होगा मतदान: पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, रमाबाई नगर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी.

प्रयागराज और लखनऊ के लिए विशेष मतदान केंद्र

प्रयागराज: बार काउंसिल ऑफिस, 19 महर्षि दयानंद मार्ग

लखनऊ: हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ परिसर

मतपेटियों की अंतिम प्राप्ति तिथि: चुनाव अधिकारी के निर्देश के अनुसार सभी जिलों की मतपेटियां 3 फरवरी 2026 तक बार काउंसिल कार्यालय प्रयागराज में पहुंच जानी चाहिए.

मतगणना: मतगणना की तिथि चुनाव अधिकारी तय करेंगे. गणना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बार काउंसिल कार्यालय प्रयागराज में चलेगी, जब तक प्रक्रिया पूरी न हो जाए.


