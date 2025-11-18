ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला; TGT भर्ती में बायोलॉजी को मिली एंट्री

एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व सपा MLA इरफान सोलंकी के रंगदारी केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक आगे बढ़ा दी.

Photo Credit; ETV Bharat
TGT भर्ती में अब बायोलॉजी भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 9:39 AM IST

|

Updated : November 18, 2025 at 10:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: बायोलॉजी को भी टीजीटी में नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने इस आशय का हलफनामा दाखिल किया है. इस पर कोर्ट ने हेमंत कुमार और चार अन्य की याचिका निस्तारित कर दी. ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है. वहीं एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने MLA इरफान सोलंकी की रंगदारी के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक आगे बढ़ा दी है.

TGT से जुड़ी याचिका में: इस मामले में कहा गया था कि याची बायोलॉजी स्नातक हैं, लेकिन टीजीटी भर्ती के 22 अप्रैल 2024 के विज्ञापन में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही शामिल किया गया है. बायोलॉजी विषय को बाहर कर दिया गया है. याचिका में मांग की गई है कि 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर को संशोधित कर टीजीटी परीक्षा में बायोलॉजी विषय को भी शामिल करने का निर्देश दिया जाए.

सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि बायोलॉजी को अलग विषय के रूप में टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है. इस आशय का नोटिफिकेशन भी गत 9 नवंबर को जारी कर दिया गया है. कोर्ट ने सरकार के हलफनामे पर विचार कर याचिका को निस्तारित कर दिया और आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को नए संशोधित सर्कुलर (शासनादेश) के आधार पर जल्दी पूरा किया जाए.

रंगदारी मामले में इरफान सोलंकी को मिली अंतरिम राहत बरकरार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की रंगदारी के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक आगे बढ़ा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 दिसम्बर की तारीख लगाते हुए पूर्व सपा विधायक को मिली अंतरिम राहत तब तक के लिए आगे बढ़ा दी.

इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा, शिकायतकर्ता ने जिस जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया है, वह जमीन उसकी नहीं है. गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने में दर्ज FIR में इरफान सोलंकी व अन्य पर रंगदारी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं. शिकायतकर्ता विमल कुमार का आरोप है कि उनकी जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा किया गया है. इरफान सोलंकी ने मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए यह याचिका की है.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में तीन दुकानदारों का दावा खारिज किया, 25 साल से अधिक समय से चल रहा था विवाद

Last Updated : November 18, 2025 at 10:44 AM IST

TAGGED:

HIGH COURT NEWS
TGT भर्ती में बायो को मिली एंट्री
IRFAN SOLANKIS EXTORTION CASE
HIGH COURT INCLUDED BIOLOGY IN TGT
BIOLOGY GOT ENTRY TGT RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.