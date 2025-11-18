ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला; TGT भर्ती में बायोलॉजी को मिली एंट्री

प्रयागराज: बायोलॉजी को भी टीजीटी में नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने इस आशय का हलफनामा दाखिल किया है. इस पर कोर्ट ने हेमंत कुमार और चार अन्य की याचिका निस्तारित कर दी. ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है. वहीं एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने MLA इरफान सोलंकी की रंगदारी के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक आगे बढ़ा दी है.

TGT से जुड़ी याचिका में: इस मामले में कहा गया था कि याची बायोलॉजी स्नातक हैं, लेकिन टीजीटी भर्ती के 22 अप्रैल 2024 के विज्ञापन में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही शामिल किया गया है. बायोलॉजी विषय को बाहर कर दिया गया है. याचिका में मांग की गई है कि 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर को संशोधित कर टीजीटी परीक्षा में बायोलॉजी विषय को भी शामिल करने का निर्देश दिया जाए.

सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि बायोलॉजी को अलग विषय के रूप में टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है. इस आशय का नोटिफिकेशन भी गत 9 नवंबर को जारी कर दिया गया है. कोर्ट ने सरकार के हलफनामे पर विचार कर याचिका को निस्तारित कर दिया और आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को नए संशोधित सर्कुलर (शासनादेश) के आधार पर जल्दी पूरा किया जाए.