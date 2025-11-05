ETV Bharat / state

उत्तर मध्य रेलवे में 13,000 से ज्यादा पद खाली, जानिए क्यों नहीं रहीं हैं भर्तियां?

प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे (NCR) में 13 हजार से ज्यादा पद लंबे समय से खाली हैं. ये वे पद हैं जिन पर भर्ती होने से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है, बल्कि रेलवे की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी के अनुसार, एनसीआर मुख्यालय प्रयागराज में कुल 68,105 कर्मचारी और 733 अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 13,108 पद अभी भी खाली हैं.

पदों के लिए ये योग्यता: रेलवे के उप मुख्य कार्मिक अधिकारी डॉ. आशीष सचान ने बताया कि खाली पदों में लेवल-1 के 2,648 पद शामिल हैं, जिनके लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल है. शेष 10,460 पद विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी श्रेणियों के हैं, जिनके लिए स्नातक या डिप्लोमा जैसी योग्यताएं जरूरी होगीं. इसी के साथ जिन पदों पर भर्ती होनी है, उनमें ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट प्वाइंट्समैन और सहायक जैसे पद प्रमुख हैं. ट्रैक मेंटेनर रेल पटरियों की मरम्मत और रखरखाव करते हैं, जबकि प्वाइंट्समैन सिग्ननल की व्यवस्था संभालते हैं.

नई भर्तियों का इंतजार: उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों को कवर करता है. यहां ट्रेनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी से मेंटेनेंस और परिचालन (operations) दोनों प्रभावित हो रहे हैं. यदि खाली पदों पर जल्द भर्ती हो जाए, तो ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित और सुचारू हो सकेगा. वहीं युवाओं को फिलहाल रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से नई भर्तियों की अधिसूचना का इंतजार है.