उत्तर मध्य रेलवे में 13,000 से ज्यादा पद खाली, जानिए क्यों नहीं रहीं हैं भर्तियां?
उत्तर मध्य रेलवे में स्टाफ की भारी कमी, बोर्ड ने खाली पदों को भरने के लिए CBT आधारित भर्ती को दी है हरी झंडी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 10:38 AM IST
प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे (NCR) में 13 हजार से ज्यादा पद लंबे समय से खाली हैं. ये वे पद हैं जिन पर भर्ती होने से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है, बल्कि रेलवे की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी के अनुसार, एनसीआर मुख्यालय प्रयागराज में कुल 68,105 कर्मचारी और 733 अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 13,108 पद अभी भी खाली हैं.
पदों के लिए ये योग्यता: रेलवे के उप मुख्य कार्मिक अधिकारी डॉ. आशीष सचान ने बताया कि खाली पदों में लेवल-1 के 2,648 पद शामिल हैं, जिनके लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल है. शेष 10,460 पद विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी श्रेणियों के हैं, जिनके लिए स्नातक या डिप्लोमा जैसी योग्यताएं जरूरी होगीं. इसी के साथ जिन पदों पर भर्ती होनी है, उनमें ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट प्वाइंट्समैन और सहायक जैसे पद प्रमुख हैं. ट्रैक मेंटेनर रेल पटरियों की मरम्मत और रखरखाव करते हैं, जबकि प्वाइंट्समैन सिग्ननल की व्यवस्था संभालते हैं.
नई भर्तियों का इंतजार: उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों को कवर करता है. यहां ट्रेनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी से मेंटेनेंस और परिचालन (operations) दोनों प्रभावित हो रहे हैं. यदि खाली पदों पर जल्द भर्ती हो जाए, तो ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित और सुचारू हो सकेगा. वहीं युवाओं को फिलहाल रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से नई भर्तियों की अधिसूचना का इंतजार है.
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि 13,108 पद खाली हैं, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने से युवाओं का भविष्य लटका है. अगर इतनी बड़ी वैकेंसी भर जाए तो हजारों युवाओं को नौकरी मिल सकेगी.
इसलिए रुकीं भर्तियां : उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि मुगलसराय और अहमदाबाद में डिपार्टमेंटल प्रमोशन में धांधली हुई थी. सीबीआई ने कई लोगों की अरेस्ट किया था, जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) भर्ती का निर्णय लिया गया. यह भी निर्णय लिया गया कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी अब सीबीटी बेस ही होंगे. इसी कारण से भर्तियां अभी तक रुकी हुई थीं. भर्ती प्रक्रिया में ठहराव आया, अब चीजें टाइम लाइन हो गई हैं. अब खाली पदों को जल्द भरने के लिए रेलवे प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है.
