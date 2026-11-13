प्रतापगढ़ में महिला पुलिसकर्मियों को मिली 14 नई स्कूटियां, एसपी ने दिखाई हरी झंडी
अन्य थानों पर संचालित मिशन शक्ति केन्द्रों को भी आवश्यकता के अनुसार स्कूटियां उपलब्ध कराई जाएंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:38 PM IST
प्रतापगढ़: मिशन शक्ति केन्द्रों को और अधिक सुदृढ़ एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से जिले में शुक्रवार को स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार की उपस्थिति में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से मिशन शक्ति केन्द्रों की महिला पुलिस कर्मियों को 14 स्कूटियां वितरित की.
इससे पहले भी मिशन शक्ति केन्द्रों की महिला पुलिस कर्मियों को 10 स्कूटियां वितरित की जा चुकी हैं. इस प्रकार अब तक कुल 24 स्कूटियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जिससे महिला सुरक्षा एवं मिशन शक्ति से संबंधित पुलिस कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने में सहायता मिलेगी.
मिशन शक्ति केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई स्कूटियों का उपयोग महिला एवं बालिका सुरक्षा से संबंधित पुलिस कार्यों को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने में किया जाएगा. इनके माध्यम से मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीमों द्वारा स्कूल-कॉलेज, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित भ्रमण, गश्त एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे.
साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित शिकायतों पर तुरंत मौके पर पहुंचने, महिला सुरक्षा संबंधी योजनाओं एवं हेल्पलाइन के प्रति जागरूकता बढ़ाने, जनसंवाद स्थापित करने, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराने में भी इन स्कूटियों का उपयोग किया जाएगा.
जनपद के अन्य थानों पर संचालित मिशन शक्ति केन्द्रों को भी आवश्यकता के अनुरूप स्कूटियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे जिले के सभी थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने मिशन शक्ति केन्द्रों से जुड़े पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि महिला एवं बालिका सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित क्षेत्र भ्रमण, जनसंवाद, जागरूकता कार्यक्रम एवं शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही उपलब्ध कराई गई स्कूटियों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप करते हुए मिशन शक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया.
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