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प्रतापगढ़ में महिला पुलिसकर्मियों को मिली 14 नई स्कूटियां, एसपी ने दिखाई हरी झंडी

मिशन शक्ति को मिला नया संबल, महिला पुलिस कर्मियों को वितरित की गईं स्कूटियां ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रतापगढ़: मिशन शक्ति केन्द्रों को और अधिक सुदृढ़ एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से जिले में शुक्रवार को स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार की उपस्थिति में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से मिशन शक्ति केन्द्रों की महिला पुलिस कर्मियों को 14 स्कूटियां वितरित की.

प्रतापगढ़ (Video Credit; ETV Bharat) इससे पहले भी मिशन शक्ति केन्द्रों की महिला पुलिस कर्मियों को 10 स्कूटियां वितरित की जा चुकी हैं. इस प्रकार अब तक कुल 24 स्कूटियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जिससे महिला सुरक्षा एवं मिशन शक्ति से संबंधित पुलिस कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने में सहायता मिलेगी.