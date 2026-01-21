सिरमौर साधु विवाद: उपप्रधान ने मांगी माफी, महात्मा ने यह दंड देकर किया माफ
हिमाचल में हुए साधु विवाद मामले में अब पंचायत उपप्रधान मामले में साधु से माफी मांग ली है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 10:51 AM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के संगड़ाह क्षेत्र में साधु की जटाएं और दाढ़ी काटे जाने को लेकर मचा बवाल अब शांत होता नजर आ रहा है. मामले में ताजा घटनाक्रम उस समय सामने आया, जब संगड़ाह पंचायत के उपप्रधान एवं वर्तमान में कार्यवाहक प्रधान सतपाल तोमर ने पीड़ित साधु प्रवेश गिरि से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो न सिर्फ मीडिया को भेजा गया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. माफी के दौरान उपप्रधान सतपाल तोमर ने न सिर्फ साधु प्रवेश गिरि, बल्कि समस्त साधु समाज से क्षमा याचना की. उन्होंने कहा कि यह सब गलतफहमी और परिस्थितियों में हुआ, जिसका उन्हें गहरा अफसोस है.
"कुछ दिन पहले गांव सिंयू में एक घटना हुई थी, जिसमें महात्मा प्रवेश गिरि के भांग और धतूरा खाने को लेकर लोगों में गलतफहमी फैल गई. इसी बहम में ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और सजा देने की बात कही. मुझे पूरी सच्चाई का ज्ञान नहीं था और इसी दौरान मुझसे बड़ी भूल हो गई. महात्मा प्रवेश गिरि न तो शराब पीते हैं और न ही उन्होंने कभी शराब पी है." - सतपाल तोमर, उपप्रधान, संगड़ाह पंचायत
इस शर्त पर किया माफ
वहीं, साधु प्रवेश गिरि ने कहा कि उपप्रधान द्वारा मांगी गई माफी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है. उन्होंने बताया कि उपप्रधान और संबंधित लोगों को अखाड़ा परिषद की सेवा करने को कहा गया है. उनके अनुसार पंच अखाड़े से जो संन्यासी यहां आएंगे, पूजा, पत्ररी और आने-जाने का पूरा खर्च उपप्रधान ही वहन करेंगे और यही उनका दंड है. साधु प्रवेश गिरि ने कहा कि इस शर्त के साथ उन्होंने उपप्रधान को क्षमा कर दिया है. इस दौरान अन्य ग्रामीणों ने भी महात्मा और समस्त साधु समाज से माफी मांगी.
क्या है पूरा मामला ?
गौरतलब है कि संगड़ाह थाना क्षेत्र के गांव में कथित तौर पर साधु प्रवेश गिरि की जटाएं और दाढ़ी काटे जाने का मामला सामने आया था. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तूल पकड़ गया. पीड़ित साधु ने पंचायत उपप्रधान सतपाल तोमर सहित कुछ ग्रामीणों पर मारपीट, दुर्व्यवहार और धार्मिक पहचान पर हमला करने के आरोप लगाए थे. वहीं, दूसरे पक्ष ने भी साधु पर नशे की हालत में हुड़दंग मचाने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी थी. इस पर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की.