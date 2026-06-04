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UP PPS TRANSFER: योगी सरकार ने 206 पुलिस उपाधीक्षक को किया इधर से उधर, देखिए LIST

लखनऊः योगी सरकार ने यूपी की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने अब 206 पीपीएस अफसरों को इधर से उधर किया है. इनमें सीएम की सुरक्षा में तैनात अफसर भी शामिल हैं.

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात पुलिस उपाधीक्षक रैंक के 206 अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है. पुलिस विभाग की ओर से जारी की गई सूची के तहत 206 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. जारी की गई लिस्ट के तहत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जितेंद्र कुमार को पुलिस उपाधीक्षक जनपद शाहजहांपुर की नई जिम्मेदारी दी गई है. वहीं पुलिस उपाध्यक्ष जनपद महाराजगंज की जिम्मेदारी निभा रहा है अनिरुद्ध कुमार को पुलिस उपाधीक्षक जनपद महोबा बनाया गया है.