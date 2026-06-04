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UP PPS TRANSFER: योगी सरकार ने 206 पुलिस उपाधीक्षक को किया इधर से उधर, देखिए LIST

सरकार की ओर से किया गया बड़ा बदलाव, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया कदम.

up pps transfer list changes in area of ​​work of many police officers
यूपी पीपीएस ट्रांसफर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 12:25 PM IST

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लखनऊः योगी सरकार ने यूपी की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने अब 206 पीपीएस अफसरों को इधर से उधर किया है. इनमें सीएम की सुरक्षा में तैनात अफसर भी शामिल हैं.

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात पुलिस उपाधीक्षक रैंक के 206 अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है. पुलिस विभाग की ओर से जारी की गई सूची के तहत 206 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. जारी की गई लिस्ट के तहत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जितेंद्र कुमार को पुलिस उपाधीक्षक जनपद शाहजहांपुर की नई जिम्मेदारी दी गई है. वहीं पुलिस उपाध्यक्ष जनपद महाराजगंज की जिम्मेदारी निभा रहा है अनिरुद्ध कुमार को पुलिस उपाधीक्षक जनपद महोबा बनाया गया है.

up pps transfer list changes in area of ​​work of many police officers
यूपी पीपीएस ट्रांसफर LIST. (up pps transfer list.)
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यूपी पीपीएस ट्रांसफर LIST. (up pps transfer list.)
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यूपी पीपीएस ट्रांसफर LIST. (up pps transfer list.)

भदोही के पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार मिश्रा को 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा में सहायक सेनानायक के रूप में तैनाती दी गई है. वहीं, कौशांबी पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह को पुलिस उपाधीक्षक बलरामपुर बनाया गया है. झांसी के पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार श्रोतिया को इसी पद पर अमरोहा भेजा गया है. शाहजहांपुर के पुलिस उपाधीक्षक पंकज पंत को रामपुर में इसी पद पर तैनाती दी गई है. गोरखपुर के पुलिस उपाधीक्षक उदय प्रताप सिंह को लखनऊ कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है.

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यूपी पीपीएस ट्रांसफर LIST. (up pps transfer list.)

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