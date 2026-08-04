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कभी एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला थी मिर्जापुर की निधि पटेल, चंदे से खेलने जाती थी विदेश

मिर्जापुर की बेटी को विकसित भारत 2047 में नेशनल आइकॉन अवार्ड दिया गया.

up powerlifter nidhi patel commonwealth gold medalist honored as asia strongest woman
मिर्जापुर की निधि पटेल (बीच में) को नेशनल आइकॉन अवार्ड मिला. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 8:00 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 8:15 AM IST

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मिर्जापुर: जिले की बेटी अंतर्राष्ट्रीय पॉवर लिफ्टिंग खिलाड़ी निधि पटेल किसी दौर में एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला थी. कॉमनवेल्थ समेत कई खेलों में निधि ने गोल्ड समेत कई पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है. उनकी इस उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है. विकसित भारत 2047 सम्मेलन में उन्हें सम्मानित किया गया है.

दिल्ली में मिला ये सम्मान: मिर्जापुर की बेटी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पॉवर लिफ्टिंग खिलाड़ी निधि सिंह पटेल को सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल आइकॉन अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया है. विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत और जनभागीदारी के तहत आरोग्य दर्पण द्वारा भारत के संविधान क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन विकसित भारत 2047 का आयोजन किया गया था जिसमें देशभर से 48 नामित पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की निधि पटेल शामिल थी. सम्मेलन में निधि को उनके खेल और समाज सेवा के योगदान के लिए नेशनल आइकॉन अवार्ड 2026 से नवाजा गया.यह मिर्जापुर जिले के लिए गौरव की बात है.

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मिर्जापुर की निधि पटेल को नेशनल आइकॉन अवार्ड मिला. (etv bharat)

किसान की बेटी हैं निधि: बता दें कि नरायनपुर विकास खण्ड के पचेवरा गांव के रहने वाले किसान गिरिजा प्रसाद सिंह की बेटी निधि पटेल वर्तमान में मिर्जापुर के स्टेडियम में पॉवर लिफ्टिंग की प्रशिक्षिका के रूप में युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही हैं. निधि की इस सफलता में गुरु कमला पति त्रिपाठी का सराहनीय योगदान रहा जिसने निधि की प्रतिभा को पहचानकर उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाई.

निधि का सफरनामा: बता दें कि निधि तब चर्चा में आई थीं जब 2017 में दक्षिण अफ्रीका में इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था. एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब जीतने के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप समेत कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का मान बढ़ाया है. निधि ने अपना पहला पदक फिलीपीन्स में साल 2010 में मनीला मे एशिया बेंच प्रेस पावरलिफ्टिंग में 52 Kg भार वर्ग में सिल्वर के रूप में जीता था. इसके बाद उन्होंने कई बड़ी प्रतियोगिताओं में गोल्ड समेत कई पदक झटके.

अब तक कितने पदक जीत चुकीं: अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निधि सिंह पटेल ने 10 स्वर्ण पदक, तीन रजत पदक और तीन कांस्य जीत चुकी है.अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए हर वर्ष निधि को लोगों से चंदे की गुहार लगानी पड़ती थी.

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Last Updated : August 4, 2026 at 8:15 AM IST

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