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कभी एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला थी मिर्जापुर की निधि पटेल, चंदे से खेलने जाती थी विदेश

मिर्जापुर की निधि पटेल (बीच में) को नेशनल आइकॉन अवार्ड मिला. ( etv bharat )