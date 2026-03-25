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यूपी में कौन सा बिजली वितरण निगम रेटिंग में अव्वल, कौन पीछे? जानिए

लखनऊ: हाल ही में जारी देश की बिजली कंपनियों की उपभोक्ता सेवा ग्रेडिंग रिपोर्ट (2024–25) के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता सेवाओं की स्थिति में समग्र रूप से सुधार दर्ज किया गया है. राज्य के अधिकांश बिजली वितरण निगमों ने अपनी रेटिंग में प्रगति की है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद जागी है. ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से रिपोर्ट जारी की गई.







किन निगमों की ग्रेडिंग में हुआ सुधार

