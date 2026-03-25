यूपी में कौन सा बिजली वितरण निगम रेटिंग में अव्वल, कौन पीछे? जानिए
बिजली कंपनियों की उपभोक्ता सेवा ग्रेडिंग रिपोर्ट आई, कई निगमों की सेवा में सुधार.
यूपी में कौन सा बिजली वितरण निगम रेटिंग में अव्वल. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 8:28 AM IST
लखनऊ: हाल ही में जारी देश की बिजली कंपनियों की उपभोक्ता सेवा ग्रेडिंग रिपोर्ट (2024–25) के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता सेवाओं की स्थिति में समग्र रूप से सुधार दर्ज किया गया है. राज्य के अधिकांश बिजली वितरण निगमों ने अपनी रेटिंग में प्रगति की है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद जागी है. ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से रिपोर्ट जारी की गई.
किन निगमों की ग्रेडिंग में हुआ सुधार
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (DVVNL) ने B+ से अब A ग्रेड प्राप्त कर उल्लेखनीय सुधार किया है.
- केस्को कंपनी पहले भी ए ग्रेड में थी अब भी ए ग्रेड में है.
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम (PuVVNL) और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (PVVNL) ने B से B+ ग्रेड तक प्रगति की है.
इस निगम की ग्रेड में नहीं हुआ सुधार: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) का प्रदर्शन चिंता का विषय बना ही रहा. यह निगम लगातार दूसरे वर्ष भी B ग्रेड पर ही बना हुआ है. राष्ट्रीय स्तर की 66 बिजली कंपनियों में इसकी रैंकिंग 55 से गिरकर 64 हो गई है. विशेष रूप से मीटर कनेक्शन व अन्य सेवाओं के क्षेत्र में इसका प्रदर्शन कमजोर पाया गया है.
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि जहां एक ओर राज्य के अन्य बिजली निगम सुधार कर रहे हैं. वहीं मध्यांचल का प्रदर्शन निराशाजनक है. मीटरिंग, बिलिंग और शिकायत निवारण जैसे क्षेत्रों में अभी भी गंभीर खामियां हैं.
लखनऊ में स्थित इस कंपनी की स्थिति चिंता का विषय है. परिषद अध्यक्ष ने यह भी कहा कि लखनऊ जहां ऊर्जा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं, वहां की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी की खराब स्थिति गंभीर प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी सवाल खड़े करती है. इसकी विस्तृत जांच और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई जरूरी है.
परिषद की राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग से मांगें
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की उच्च स्तरीय विशेष समीक्षा की जाए
- उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त बनाया जाए
- बिलिंग और मीटरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए
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