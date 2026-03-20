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यूपी में HSRP प्लेट न लगाने वालों का प्रदूषण सर्टिफिकेट इस दिन से नहीं बनेगा, 10000 का चालान कटेगा

अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) की तरफ से पत्र जारी किया गया.

up pollution certificates will not be issued 1 april withour hrsp vehicles
यूपी में HSRP प्लेट न लगाने वालों का प्रदूषण सर्टिफिकेट इस दिन से नहीं बनेगा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 8:43 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहन और बड़े वाहन संचालित हो रहे हैं. इन सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अभी भी पुराने वाहन स्वामी अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवा रहे हैं. अब परिवहन विभाग ने इस पर सख्ती दिखाई है. विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न लगी हो उन वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी न किया जाए. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने पुराने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है तो तत्काल लगवा लें, नहीं तो प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा और इससे दिक्कत हो सकती है.



इस दिन से नहीं बनेंगे प्रदूषण सर्टिफिकेट: परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) राजेंद्र विश्वकर्मा की तरफ से पत्र जारी किया गया है जिसमें जिक्र किया गया है कि 15 अप्रैल से ऐसे वाहन जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होगी उन्हें प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा. यानी ऐसे वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा. जब वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगी होगी तभी प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन स्वामी को दिया जाएगा.

परिवहन विभाग का तर्क है कि जिस तरह से वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य होने के बावजूद अपने वाहन में लगवाने में कोताही कर रहे हैं यह सही नहीं है. ऐसे में प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा जिससे लोग hsrp लगवाने के लिए आगे आएंगे. वाहन स्वामियों की जानकारी के लिए ही उन्हें 15 अप्रैल तक का समय दिया जा रहा है.

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अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) की तरफ से पत्र जारी किया गया. (etv bharat)

कितने का चालान कट सकता है: बता दें कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसी को ध्यान में रखकर परिवहन विभाग ने बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे वाहनों पर ₹10000 के चालान का नियम बनाया. इसके अलावा जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है उनका ₹5000 का चालान किया जाता है. ऐसे में अगर किसी वाहन स्वामी के वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी नहीं लगी है और वाहन का प्रदूषण भी नहीं है तो मौके पर ही 15000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा. इस जुर्माने से बचने के लिए अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूर लगवा लें और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी हासिल कर लें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहें.

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