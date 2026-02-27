ETV Bharat / state

UP के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश को दी नसीहत; बोले- लोकतंत्र में ऐसी भाषा उचित नहीं

बरेली: यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अखिलेश यादव जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उचित नहीं है. हाल ही अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा डकैती कर रही है. संजय निषाद ने बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश को जवाब दिया है.

संजय निषाद ने कहा कि देश लोकतंत्र और कानून के आधार पर चलता है. देश का पैसा जनता का पैसा है. इसके उपयोग की निर्धारित व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि संसाधनों का संचालन कानून और नियमों के तहत होता है, इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के आरोप लगाना सही नहीं है. उन्होंने विपक्ष से जिम्मेदार बयान देने की अपील भी की.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े कानूनी मामले पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने संतुलित रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन जब मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस पर सार्वजनिक टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है. कानून अपना काम करता है और सभी को न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए.