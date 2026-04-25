गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की नाबालिग किशोरी मौत के मामले में सियासत तेज, सपा विधायकों समेत 46 पर FIR, राहुल गांधी ने किया ट्वीट
कटरिया गांव में बीती 15 अप्रैल को सामने आया था मामला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मामला और गरमाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 12:38 PM IST
गाजीपुर: करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव की बीते 15 अप्रैल को विश्वकर्मा समाज की नाबालिग बेटी (16) की मृत्यु के मामले में पुलिस जांच और तकनीकी साक्ष्यों ने स्थिति साफ कर दी है. जांच के अनुसार, घटना वाली रात किशोरी अपने मित्र हरिओम से मिलकर घर लौटी थी, जिसके बाद वह पकड़े जाने के डर से तनाव में थी. सीसीटीवी फुटेज में रात 2 बजे उसे गंगा नदी के पुल की ओर जाते देखा गया है. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर इसे आत्महत्या का मामला बताया है, जबकि परिजनों की शिकायत पर हत्या की धाराओं में भी जांच की जा रही है.
पिता को किया लास्ट कॉल: गाजीपुर के कटरिया गांव में बीती 15 अप्रैल को गंगा में विश्वकर्मा समाज की 16 साल की किशोरी का शव मिला था. इसके बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या या डूबने का मामला बताया था. वहीं, किशोरी के परिजनों ने इसे रेप और हत्या का मामला बताया था. इसके बाद यह मामला लगातार तूल पकड़े हुए है. जांच में मृत्यु से ठीक पहले की सटीक टाइमलाइन सामने आई है. पुलिस की मानें तो सुबह 5:30 बजे लड़की ने अपने पिता को फोन कर खुदकुशी करने की बात कही थी. इसके बाद जब पिता ने वापस फोन किया, तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सुबह 5:40 बजे किशोरी ने पुल से नदी में छलांग लगा दी. घटना के तुरंत बाद पिता ने पुलिस को जानकारी दिया, जिसका विवरण पुलिस डायरी में दर्ज है. मौके से पुलिस को लड़की का मोबाइल फोन, चप्पल और दुपट्टा बरामद हुआ है.
उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर में विश्वकर्मा समाज की एक बेटी के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या - और फिर परिवार को FIR दर्ज कराने से रोकने के लिए धमकियाँ, हिंसा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 25, 2026
हाथरस, कठुआ, उन्नाव और आज ग़ाज़ीपुर - यह एक पैटर्न है। मणिपुर की बेटी ने न्याय की राह देखते-देखते दम तोड़ दिया।
हर बार वही…
22 अप्रैल को इस मामले ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने कटरिया गांव पहुंचा. पुलिस के मुताबिक, केवल 15 सदस्यों को परिवार से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौके पर भारी संख्या में समर्थक जमा हो गए. इस दौरान नारेबाजी और हंगामे के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव शुरू हो गया, जो देखते ही देखते पत्थरबाजी में बदल गया. इस हिंसा में थाना प्रभारी (थानाध्यक्ष) सहित कई पुलिसकर्मी और स्थानीय ग्रामीण घायल हुए हैं.
विधायकों और जिलाध्यक्ष समेत 46 नामजद FIR: पथराव और बवाल के मामले में पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की है. थानाध्यक्ष की तहरीर पर समाजवादी पार्टी के 46 नेताओं के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है. नामजद आरोपियों में सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, सदर विधायक जैकिशन साहू और जंगीपुर विधायक डॉ. विरेन्द्र यादव सहित कई जिला पंचायत सदस्य और स्थानीय नेता शामिल हैं. पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.
आने वाले दिनों में OBC कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन सरदार इंदरजीत सिंह जी और UP OBC कांग्रेस के चेयरमैन मनोज यादव जी गाजीपुर जाएंगे।— Congress (@INCIndia) April 22, 2026
हमारी मांग है कि इस मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जज की निगरानी में एक स्पेशल CBI टीम बने। इसकी रिपोर्ट 30 दिन में सबमिट की जाए और… pic.twitter.com/QoOZXhTDb5
अखिलेश यादव के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट: 29 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कटरिया गांव का दौरा प्रस्तावित है, जिसका प्रोटोकॉल जारी हो चुका है. पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. गांव और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है. पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है, ताकि कोई भ्रामक खबर या अफवाह न फैले. फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है. इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है.
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