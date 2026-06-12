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यूपी में ब्राह्मण कार्ड: शपथ लेते ही एक्शन में मंत्री मनोज पांडेय, लखनऊ में 108 बटुकों का किया सम्मान

चारबाग के रवींद्रालय में बटुकों का सम्मान: लखनऊ के चारबाग स्थित रवींद्रालय सभागार में हुए इस कार्यक्रम में मंत्री मनोज पांडेय ने वैदिक परंपरा के प्रतीक माने जाने वाले 108 बटुकों को अंगवस्त्र, धार्मिक दक्षिणा और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और प्राचीन वैदिक संस्कृति की रक्षा में इन बटुकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. वर्तमान सरकार उनके सर्वांगीण उत्थान, आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. हाल ही में प्रयागराज में शंकराचार्य और बटुकों से जुड़े एक विवाद के बाद से ही प्रदेश में बटुक लगातार चर्चा में बने हुए हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर 'ब्राह्मण कार्ड' पूरी तरह से चर्चा के केंद्र में आ गया है. प्रदेश के नवनियुक्त खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेने के कुछ ही समय बाद अपनी राजनीतिक सक्रियता को तेजी से बढ़ा दिया. उन्होंने शुक्रवार को लखनऊ में 108 बटुकों के भव्य सम्मान समारोह किया.

विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी की नई रणनीति: प्रयागराज की उस विवादित घटना के बाद विपक्ष ने सत्तारूढ़ सरकार पर ब्राह्मण समाज की घोर उपेक्षा और उत्पीड़न करने का चौतरफा आरोप लगाया था. ऐसे नाजुक माहौल में सत्ताधारी दल के प्रमुख नीतिगत नेताओं का बटुक सम्मान कार्यक्रम करना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों के मद्देनजर अपने इस पारंपरिक ब्राह्मण मतदाताओं को हर हाल में अपने पक्ष में मजबूती से बनाए रखने की विशेष रणनीति पर काम कर रही है. उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित में ब्राह्मण मतदाताओं की कुल संख्या हमेशा से ही बेहद निर्णायक मानी जाती रही है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कर चुके हैं सम्मान: पिछले कुछ समय से विभिन्न कारणों के चलते इस प्रबुद्ध वर्ग के भीतर अंदरूनी नाराजगी की खबरें गाहे-बगाहे सामने आती रही हैं. यह पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश सरकार के किसी इतने बड़े कद्दावर नेता ने सार्वजनिक रूप से बटुकों का ऐसा भव्य सम्मान किया हो. इससे पहले सुबह की सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी अपने आधिकारिक सरकारी आवास पर विशाल बटुक सम्मान समारोह कर चुके हैं. डिप्टी सीएम के उस कार्यक्रम में भी बहुत बड़ी संख्या में बटुक शामिल हुए थे, जिन्हें धार्मिक ग्रंथ व विशेष आर्थिक सहायता दी गई थी.

रायबरेली के विधायक मनोज पांडेय का बड़ा संदेश: मंत्री मनोज पांडेय का प्रोग्राम भी ठीक उसी राजनीतिक और सामाजिक कड़ी का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है. पांडेय वर्तमान में रायबरेली क्षेत्र से विधायक हैं और पूरे प्रदेश में एक बड़े, प्रखर ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनकी एक मजबूत पहचान स्थापित है. मंत्रिमंडल में शामिल होने और शपथ ग्रहण के बाद जमीन पर यह उनका पहला सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम से साफ है कि वे अपनी बढ़ती सक्रियता से पार्टी हाईकमान और अपने समाज दोनों को एक साथ बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं.

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