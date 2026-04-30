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​यूपी पुलिसकर्मियों को मिलेगा 2.30 करोड़ तक का बीमा कवर, DGP ने आश्रितों को सौंपे गए 41.60 करोड़ रुपये के चेक

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच पुलिस सैलरी पैकेज के नवीनीकरण को लेकर तीन साल का समझौता हुआ है. इसके तहत पुलिसकर्मियों को 2.30 करोड़ तक का बीमा सुरक्षा कवच मिलेगा. गुरुवार को डीजीपी राजीव कृष्ण ने इसी योजना के तहत 22 मृत पुलिसकर्मियों के परिजनों और पांच दिव्यांग कर्मियों को कुल 41.60 करोड़ के चेक सौंपकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की. कर्तव्य पालन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए आरक्षी आकाश सिंह की पत्नी को 1.80 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता राशि के चेक दिए गए.

​यह नया समझौता 21 मार्च 2026 से प्रभावी माना जाएगा. इस MoU के तहत यूपी पुलिस के कार्मिकों को अब पहले से अधिक सुरक्षित और व्यापक बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी. पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान या व्यक्तिगत रूप से आकस्मिक मृत्यु, आंशिक या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2.30 करोड़ तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. इस बार समझौते में विशेष रूप से सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों फैमिली पेंशनरों के लिए भी दुर्घटना संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.

मृतक आश्रितों से मिलते डीजीपी. (Photo Credit; UP Police Media cell)

डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस अपने जवानों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यह समझौता न केवल हमारे कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा देगा, बल्कि कठिन समय में उनके परिवारों के लिए एक मजबूत ढाल साबित होगा.