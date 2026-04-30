यूपी पुलिसकर्मियों को मिलेगा 2.30 करोड़ तक का बीमा कवर, DGP ने आश्रितों को सौंपे गए 41.60 करोड़ रुपये के चेक
उत्तर प्रदेश पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच तीन साल के लिए पुलिस सैलरी पैकेज के नवीनीकरण का समझौता हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 10:14 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच पुलिस सैलरी पैकेज के नवीनीकरण को लेकर तीन साल का समझौता हुआ है. इसके तहत पुलिसकर्मियों को 2.30 करोड़ तक का बीमा सुरक्षा कवच मिलेगा. गुरुवार को डीजीपी राजीव कृष्ण ने इसी योजना के तहत 22 मृत पुलिसकर्मियों के परिजनों और पांच दिव्यांग कर्मियों को कुल 41.60 करोड़ के चेक सौंपकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की. कर्तव्य पालन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए आरक्षी आकाश सिंह की पत्नी को 1.80 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता राशि के चेक दिए गए.
यह नया समझौता 21 मार्च 2026 से प्रभावी माना जाएगा. इस MoU के तहत यूपी पुलिस के कार्मिकों को अब पहले से अधिक सुरक्षित और व्यापक बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी. पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान या व्यक्तिगत रूप से आकस्मिक मृत्यु, आंशिक या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2.30 करोड़ तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. इस बार समझौते में विशेष रूप से सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों फैमिली पेंशनरों के लिए भी दुर्घटना संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.
डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस अपने जवानों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यह समझौता न केवल हमारे कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा देगा, बल्कि कठिन समय में उनके परिवारों के लिए एक मजबूत ढाल साबित होगा.
इस कार्यक्रम का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण हिस्सा जीआरपी गोंडा में तैनात आरक्षी आकाश सिंह को दी गई आर्थिक सहायता रहा. 31 मार्च 2026 को एक अभियुक्त को भागने से रोकने के प्रयास में आकाश ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिससे उनके दोनों पैर कट गए थे. डीजीपी ने आकाश की पत्नी को कुल 1,80,35,152 रुपये की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किया.
आरक्षी आकाश सिंह को मिली सहायता का विवरण
- बैंक ऑफ बड़ौदा (PSP): 1 करोड़ 50 लाख रुपये
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ: 13,25,952 रुपये
- पुलिस अधीक्षक रेलवे, गोरखपुर: 10,88,000 रुपये
- पुलिस अधीक्षक रेलवे, लखनऊ: 5,19,200 रुपये
- डीजीपी उत्तर प्रदेश की ओर से: 1,00,000 रुपये
डीजीपी ने पूछा परिजनों का हाल-चाल : चेक वितरण के दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण ने मृत पुलिसकर्मी के परिजनों और दिव्यांग पुलिसकर्मियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की. उन्होंने उनका कुशल-क्षेम पूछा और विभाग की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि पुलिस बल के जवानों का त्याग अतुलनीय है और विभाग उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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