ETV Bharat / state

अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसी यूपी की पुलिसिंग: ऐप पर क्रिमिनल की कुंडली, सिपाही की बीट ड्यूटी, गैंग का कच्चा चिट्ठा भी 2 मिनट में

सीएम योगी ने लांच किया यक्ष ऐप. ( up police media cell. )

लखनऊः यूपी की पुलिसिंग अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है. यह पुलिसिंग पहले से ज्यादा एडवांस हैं. यूपी पुलिस की कार्यशैली एक तरह से अब अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों की पुलिस जैसी हो जाएगी. अब थानों में मोटे-मोटे रजिस्टरों के बोझ घट जाएंगे. दीवान जी को घंटों अब क्रिमिनल की कुंडली नहीं खंगालनी पड़ेगी. सिपाही की बीट ड्यूटी लगाने में भी मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी. यह सबकुछ अब ऐप पर आ गया है. सिपाही भी अब पहले से ज्यादा एडवांस होंगे. वह ऐप पर क्रिमिनल से जुड़ी हर जानकारी अपडेट कर सकेंगे. इससे पुलिस को अपराध से निपटने में बड़ी सहायता मिलेगी.

सीएम योगी ने लांच किया ऐप: शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन- 2025 ‘पुलिस मंथन’ का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुआ. कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद एवं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ यक्ष ऐप का लोकार्पण किया. यक्ष ऐप- AI और Big Data Analysis की सहायता से तैयार किये गये बीट बुक का डिजिटल स्वरूप है. अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसी यूपी पुलिसिंग. (up police media cell.)

ऐप की खासियत जान लीजिए: प्रदेश में किसी भी जनपद में जघन्य व सनसनीखेज अपराधों को करने वाले अपराधियों का पता थानावार ऐप पर दर्ज रहेगा. बीट का सिपाही प्रत्येक अपराधी का सत्यापन उसके मोहल्ले और गांव में जाकर करेंगे और ऐप पर जानकारी भरेंगे. अब बीट के अपराधी की जिम्मेदारी बीट के सिपाही पर होगी. अपराधी की लोकेशन इस ऐप पर अपडेट होती रहेगी. इससे माफिया, हिस्ट्रीशीटर, जिला बदर, वाण्टेड, पुरस्कार घोषित की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी.