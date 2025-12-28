अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसी यूपी की पुलिसिंग: ऐप पर क्रिमिनल की कुंडली, सिपाही की बीट ड्यूटी, गैंग का कच्चा चिट्ठा भी 2 मिनट में
थानों में मोटे-मोटे रजिस्टर का बोझ घटेगा, बीटवार क्रिमिनल पर रहेगी पुलिस की नजर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 7:56 AM IST
लखनऊः यूपी की पुलिसिंग अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है. यह पुलिसिंग पहले से ज्यादा एडवांस हैं. यूपी पुलिस की कार्यशैली एक तरह से अब अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों की पुलिस जैसी हो जाएगी. अब थानों में मोटे-मोटे रजिस्टरों के बोझ घट जाएंगे. दीवान जी को घंटों अब क्रिमिनल की कुंडली नहीं खंगालनी पड़ेगी. सिपाही की बीट ड्यूटी लगाने में भी मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी. यह सबकुछ अब ऐप पर आ गया है. सिपाही भी अब पहले से ज्यादा एडवांस होंगे. वह ऐप पर क्रिमिनल से जुड़ी हर जानकारी अपडेट कर सकेंगे. इससे पुलिस को अपराध से निपटने में बड़ी सहायता मिलेगी.
सीएम योगी ने लांच किया ऐप: शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन- 2025 ‘पुलिस मंथन’ का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुआ. कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद एवं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ यक्ष ऐप का लोकार्पण किया. यक्ष ऐप- AI और Big Data Analysis की सहायता से तैयार किये गये बीट बुक का डिजिटल स्वरूप है.
ऐप की खासियत जान लीजिए: प्रदेश में किसी भी जनपद में जघन्य व सनसनीखेज अपराधों को करने वाले अपराधियों का पता थानावार ऐप पर दर्ज रहेगा. बीट का सिपाही प्रत्येक अपराधी का सत्यापन उसके मोहल्ले और गांव में जाकर करेंगे और ऐप पर जानकारी भरेंगे. अब बीट के अपराधी की जिम्मेदारी बीट के सिपाही पर होगी. अपराधी की लोकेशन इस ऐप पर अपडेट होती रहेगी. इससे माफिया, हिस्ट्रीशीटर, जिला बदर, वाण्टेड, पुरस्कार घोषित की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी.
AI सुझाव भी देगा: एआई आधारित इस ऐप पर संदिग्ध अपराधियों की पहचान की सुविधा भी मिलेगी. इसके अलावा इसमें वॉयस सर्च की सुविधा भी रहेगी. इससे तुरंत अपराधियों के बारे में पता चल सकेगा.
टॉप-10 अपराधियों पर पुलिस की नजर रहेगी.
अपराधी की हर जानकारी मिलेगी: सीसीटीएनएस पर दर्ज मुकदमे में आरोप पत्र लगने के पश्चात अपराधी से संबंधित हर जानकारी ऐप पर प्रदर्शित होने लगेगी. इससे पुलिस को यह मदद मिलेगी की संबंधित व्यक्ति कैसा अपराधी है. सजायाफ्ता अपराधियों की निगरानी और हिस्ट्रीशीटर की निगरानी आसानी होगी. लाइसेन्सी शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन भी हो सकेगा. ऐप में अभियुक्तों की श्रेणीवार कलर कोडिंग की व्यवस्था.
अपराधियों की श्रेणी भी: इस ऐप के जरिए पुलिस यह भी आसानी से पता लगा सकेगी कि अपराधी ने किस वक्त कौन से हथियार का इस्तेमाल कर अपराध किया है और किस श्रेणी का अपराधी है. इसके लिए ऐप पर अपराधियों की श्रेणी रहेगी.
अपराधी जहां भी रहेगा पुलिस अलर्ट रहेगी: इस ऐप में यह व्यवस्था भी उलब्ध है कि अभियुक्त के सत्यापन के दौरान यदि अभियुक्त अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है तो बीट कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज करने पर अभियुक्त के गंतव्य की पुलिस अलर्ट हो जाएगी. बीट सिपाही उस पर नजर रखना शुरू कर देगा.
ऐप बताएगा कहां कौन से अपराध ज्यादा: यह ऐप यूपी पुलिस को बताएगा कि कहां कौन से अपराध ज्यादा हो रहे हैं. इसका ब्योरा भी श्रेणीवार दर्ज होगा. इसके अलावा ऐप के एआई से सवाल पूछने पर कई सुझाव भी मिलेगी.
गैंग पर नजर रखने पर मदद करेगा: यह ऐप गैंग पर नजर रखने में मदद करेगा. यक्ष ऐप AI का इस्तेमाल करके सभी अपराधी जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपराध करते हैं उनके गैंग के बारे में भी जानकारी देगा.
