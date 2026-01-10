ETV Bharat / state

​UP पुलिस अब डिजिटल सुपरकॉप, क्रिमिनल की घेराबंदी भी हाईटेक

CISCO ने सिखाए साइबर सुरक्षा और AI के गुर, 5 दिवसीय ट्रेनिंग का समापन.

up police trained to catch criminals with ai hindi latest news
​UP पुलिस के प्रशिक्षण का समापन. (up police media cell.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 8:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः ​यूपी पुलिस अब डिजिटल सुपरकॉप भी हो गई है. हाईटेक तरीके से क्रिमिनल की घेराबंदी करने का हुनर भी अब पुलिस के पास आ गया है. आखिर कैसे चलिए आगे बताते हैं.

ये प्रशिक्षण लिया पुलिस ने: दरअसल, पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा CISCO के सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हो गया. इस कार्यक्रम के जरिए पुलिस बल को Cyber Security, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और Networking के आधुनिक गुर सीखे है.

साइबर अपराधों पर लगाम लगेगी: ​पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण की प्राथमिकताओं के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाना है. प्रशिक्षण के दौरान मुख्यत साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्किंग और मॉडर्न AI के परिचय पर गहन सत्र आयोजित किए गए. CISCO के विशेषज्ञ इशविन्दर सिंह सहित 4 अतिथि ने जटिल तकनीकी विषयों को पुलिसकर्मियों को समझाया.

​120 से अधिक अधिकारियों ने लिया हिस्सा: ​इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के कोने-कोने से पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया. प्रदेश के ​सभी जनपदों और कमिश्नरेट के District Coordinators (DC) भी इसमें शामिल हुए. ​कुल मिलाकर 120 से अधिक क्षेत्र स्तरीय अधिकारी और मुख्यालय के 14 पुलिस कार्मिक इस डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने.

​समय की मांग है तकनीकी दक्षता: ​प्रशिक्षण का समापन करते हुए शुभम पटेल (SP/सहायक निदेशक, यूपी पुलिस कंप्यूटर केंद्र) ने प्रतिभागियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि साइबर और डिजिटल अपराधों की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए पुलिस बल का तकनीकी रूप से दक्ष होना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि समय की आवश्यकता है. ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से हमारी कार्यक्षमता को नई दिशा मिलेगी.

ये भी पढ़ेंः यूपी के इकलौते कैंसर संस्थान का कायाकल्प: क्या बदल रहा है और मरीजों को क्या होगा लाभ?

TAGGED:

यूपी पुलिस
UP POLICE TRAINING
UP POLICE NEWS
UP POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.