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'हाईटेक' बनी UP पुलिस : क्रिमिनल पर लगाम के लिए अब AI का सहारा, 60 पुलिसकर्मियों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

यूपी पुलिस होगी और भी स्मार्ट: AI और क्लाउड कंप्यूटिंग सीखेंगे खाकीधारी, ज़ेनिथ स्कूल ऑफ AI के साथ ऐतिहासिक समझौता

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एआई से लैस होगी यूपी पुलिस (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 11:02 AM IST

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Updated : April 16, 2026 at 11:13 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपराधियों पर शिंकाजा कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगी. तकनीकी सेवा मुख्यालय ने जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के साथ इस ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है. जिसके तहत 60 पुलिस कर्मियों को 16 हफ्तों तक क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी. डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी नवीन अरोरा की इस पहल से यूपी पुलिस का काम करने का तरीका अब पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक हो जाएगा.

ट्रेनिंग प्रोग्राम की खासियत
​ जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के हुए इस समझौते के तहत पुलिसकर्मियों को भविष्य की तकनीकों से लैस करने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है. ये कोर्स कुल 16 सप्ताह का होगा, जिसमें 32 विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. पहले चरण में यूपी पुलिस के चयनित 50 कार्मिकों और 10 अधिकारियों को इस एडवांस ट्रेनिंग के लिए चुना गया है. प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक सॉफ्टवेयर प्रणालियां, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य लेटेस्ट टेकलोनॉजी का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा.

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जेनिथ स्कूल ऑफ AI के साथ समझौता (Photo Credit; ETV Bharat)
डिजिटल पुलिसिंग को मिलेगी नई धारयूपी पुलिस मुख्यालय की ​इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली में नवाचार और कार्यकुशलता लाना है. एआई की मदद से डेटा एनालिसिस, अपराध पूर्वानुमान और सॉफ्टवेयर आधारित जांच में पुलिस और भी अधिक दक्ष हो सकेगी.समझौते पर हस्ताक्षरपुलिस ​मुख्यालय में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा और जेनिथ स्कूल ऑफ एआई की ओर से अनूप गर्ग ने आधिकारिक तौर पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस पूरी योजना के इम्प्लीमेंट में डीआईजी तकनीकी सेवाएं आशीष तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

​पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के कार्यक्राल में उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी तकनीकी और डिजिटल क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है. बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ और जेनिथ स्कूल ऑफ एआई नई दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

यह भी पढ़ें:यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन: बुलंदशहर में 50 हजार का इनामी दबोचा, मेरठ से भी बदमाश गिरफ्तार

Last Updated : April 16, 2026 at 11:13 AM IST

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