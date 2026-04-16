'हाईटेक' बनी UP पुलिस : क्रिमिनल पर लगाम के लिए अब AI का सहारा, 60 पुलिसकर्मियों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग
यूपी पुलिस होगी और भी स्मार्ट: AI और क्लाउड कंप्यूटिंग सीखेंगे खाकीधारी, ज़ेनिथ स्कूल ऑफ AI के साथ ऐतिहासिक समझौता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 11:13 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपराधियों पर शिंकाजा कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगी. तकनीकी सेवा मुख्यालय ने जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के साथ इस ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है. जिसके तहत 60 पुलिस कर्मियों को 16 हफ्तों तक क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी. डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी नवीन अरोरा की इस पहल से यूपी पुलिस का काम करने का तरीका अब पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक हो जाएगा.
ट्रेनिंग प्रोग्राम की खासियत
जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के हुए इस समझौते के तहत पुलिसकर्मियों को भविष्य की तकनीकों से लैस करने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है. ये कोर्स कुल 16 सप्ताह का होगा, जिसमें 32 विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. पहले चरण में यूपी पुलिस के चयनित 50 कार्मिकों और 10 अधिकारियों को इस एडवांस ट्रेनिंग के लिए चुना गया है. प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक सॉफ्टवेयर प्रणालियां, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य लेटेस्ट टेकलोनॉजी का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा.
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के कार्यक्राल में उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी तकनीकी और डिजिटल क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है. बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ और जेनिथ स्कूल ऑफ एआई नई दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
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