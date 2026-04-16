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'हाईटेक' बनी UP पुलिस : क्रिमिनल पर लगाम के लिए अब AI का सहारा, 60 पुलिसकर्मियों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

एआई से लैस होगी यूपी पुलिस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपराधियों पर शिंकाजा कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगी. तकनीकी सेवा मुख्यालय ने जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के साथ इस ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है. जिसके तहत 60 पुलिस कर्मियों को 16 हफ्तों तक क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी. डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी नवीन अरोरा की इस पहल से यूपी पुलिस का काम करने का तरीका अब पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक हो जाएगा. ट्रेनिंग प्रोग्राम की खासियत

​ जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के हुए इस समझौते के तहत पुलिसकर्मियों को भविष्य की तकनीकों से लैस करने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है. ये कोर्स कुल 16 सप्ताह का होगा, जिसमें 32 विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. पहले चरण में यूपी पुलिस के चयनित 50 कार्मिकों और 10 अधिकारियों को इस एडवांस ट्रेनिंग के लिए चुना गया है. प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक सॉफ्टवेयर प्रणालियां, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य लेटेस्ट टेकलोनॉजी का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा.