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यूपी पुलिस दरोगा भर्ती: परीक्षा केंद्र आज क्या ले जाएं क्या नहीं, कैसे होगी जांच, जानिए सबकुछ बस एक क्लिक पर

लखनऊ/मेरठ/गोरखपुर: यूपी पुलिस दारोगा (UP Police Sub Inspector Bharti 2026 ) व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत आज से होने जा रही है. यह परीक्षा कल यानी 15 मार्च को भी आयोजित होगी. इस परीक्षा के लिए प्रदेशभर से 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा प्रदेश के 75 जनपदों के 1090 परीक्षा केंद्रों में दो पालियों में होगी. पहली पाली पूर्वान्ह 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक और दूसरी पाली अपरान्ह 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक होगी. परीक्षा केन्द्रों की सीसीटीवी से मॉनीटरिंग की जाएगी.

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि असुविधा से बचने के लिए परीक्षा केन्द्र पर समय से पहुंचें. परीक्षा प्रारंभ होने से दो घंटा पूर्व प्रवेश पत्र, आधार कार्ड / पहचान पत्र (डीएल, पासपोर्ट), काला/नीला बाल प्वाइंट पेन के साथ उपस्थित हों. परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे.



जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र को आधार नंबर के द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है, अथवा आवेदन के चरण में आधार नम्बर मिसमैच पाये गये हैं. उनसे अपेक्षा है कि वह अनिवार्यतः परीक्षा प्रारंभ होने से 2.30 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करें.



अभ्यर्थी अपना अपडेटेड एवं अनलॉक्ड आधार कार्ड के साथ लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होगें.



परीक्षा केन्द्रों पर पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्यामितीय-पेंसिल बाक्स, प्लास्टिक पाउच, किसी भी प्रकार का कैल्कुलेटर, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबुल/इलेक्ट्रानिक पेन/स्कैनर, डिजिटल पेन, इलेक्ट्रानिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, चाभी, कैमरा, किसी प्रकार की घड़ी, ज्वैलरी, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैण्ड, बटुआ/पर्स, काला चश्मा, हैण्डबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान, सिगरेट, लाइटर, माचिस, गुटखा लाना पूर्ण रूप से वर्जित है. परीक्षा अवधि में अभ्यर्थी के पास उपरोक्त वर्जित सामग्री पाए जाने पर उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.





मेरठ के 45 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा: मेरठ में 45 परीक्षा केंद्रों पर 78 हजार 720 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. एसपी यातायात राघवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि के बड़े परीक्षा केंद्रों पर 57 और छोटे केंद्रों पर 40 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं. ट्रेजरी से पेपर कैमरे की निगरानी में ही निकाले जाएंगे. परीक्षा केंद्रों को प्रत्येक परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी से लैस किया गया है. वहीं अभ्यर्थियों की जांच बायोमीट्रिक के अलावा रेटिना स्कैन तकनीकी से की जाएगी. एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्र के अनुसार, सभी केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी .



सोशल मीडिया पर भी नजर: एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर पेपर लीक की फर्जी अफवाह उड़ाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. इसी प्रकार इंटरनेट मीडिया की निगरानी के लिए जनपद, रेंज, जोन और डीजीपी क्वार्टर स्तर से टीमें काम करेंगी.



रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हेल्पडेस्क: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंधक संदीप नायक ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मेरठ के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और रोडवेज अड्डों पर विशेष हेल्प डेस्क बनाई गई हैं. इसके माध्यम से किसी प्रशासन ने क्यूआर कोड तकनीक का इस्तेमाल किया है. परीक्षार्थी बस अड्डों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने परीक्षा केंद्र की सटीक लोकेशन और वहां तक पहुंचने के रास्ते की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे.



मेरठ में हर 10 मिनट में इलेक्ट्रिक बस: मेरठ के सोहराब गेट डिपो के सीनियर स्टेशन अधीक्षक आसिफ ने बताया कि मेरठ में हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों से अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं. परिवहन विभाग ने शहर के भीतर हर 10 मिनट पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया है. इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई परीक्षार्थी समय की कमी के कारण संकट में दिखे, तो उसे तत्काल वाहन उपलब्ध कराने में मदद की जाए.

गोरखपुर में 24 परीक्षा केंद्र बने: जिले के 24 परीक्षा केंद्रों पर 14 और 15 मार्च को दो पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. इसमें कुल 36 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया है कि दोनों दिनों में दो-दो पालियों में परीक्षा होगी। प्रत्येक पाली में लगभग 9 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. इसके साथ ही पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है, ताकि परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रहे.परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.



रेलवे की ओर से खास इंतजाम: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि, परीक्षार्थियों के समय को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह विशेष उपाय किया है जिसमें ट्रेनों का संचालन गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस के विभिन्न स्टेशनों से किया जा रहा है.



उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा 14 एवं 15 मार्च, 2026 को आयोजित होने वाली उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की ऑफलाइन लिखित परीक्षा को ध्यान में रखते हुये अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ियों का संचलन निम्नवत किया जायेगा। जिसमें 05179 छपरा-प्रयागराज रामबाग अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 13 एवं 14 मार्च, 2026 को छपरा से 18.30 बजे प्रस्थान कर बलिया से 19.40 बजे, गाजीपुर सिटी से 21.25 बजे, वाराणसी जं. से 23.05 बजे, बनारस से 23.25 बजे तथा दूसरे दिन ज्ञानपुर रोड से 00.45 बजे छूटकर प्रयागराज रामबाग 02.30 बजे पहुँचेगी। 05180 प्रयागराज रामबाग-छपरा अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 14 मार्च, 2026 को प्रयागराज रामबाग से 09.45 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से 11.17 बजे, बनारस से 13.25 बजे, वाराणसी जं. से 13.45 बजे, गाजीपुर सिटी से 15.06 बजे तथा बलिया से 16.15 बजे छूटकर छपरा 17.45 बजे पहुँचेगी। 05180 प्रयागराज रामबाग-छपरा अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 15 मार्च, 2026 को प्रयागराज रामबाग से 18.25 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से 19.27 बजे, बनारस से 21.10 बजे, वाराणसी जं. से 21.30 बजे, गाजीपुर सिटी से 23.10 बजे तथा दूसरे दिन बलिया से 01.20 बजे छूटकर छपरा 03.50 बजे पहुंचेगी.



05192 आजमगढ़-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 13, 14 एवं 15 मार्च, 2026 को आजमगढ़ से 14.00 बजे प्रस्थान कर मऊ से 15.00 बजे, भटनी से 16.35 बजे तथा देवरिया सदर से 17.00 बजे छूटकर गोरखपुर 18.30 बजे पहुंचेगी. 05191 गोरखपुर-आजमगढ़ अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 13, 14 एवं 15 मार्च, 2026 को गोरखपुर से 20.00 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 21.03 बजे, भटनी से 21.30 बजे तथा मऊ से 23.00 बजे छूटकर दूसरे दिन आजमगढ़ 00.30 बजे पहुंचेगी.



05185 गोरखपुर-बलिया अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 13, 14 एवं 15 मार्च, 2026 को गोरखपुर से 20.30 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 21.37 बजे, भटनी से 22.10 बजे तथा मऊ से 23.55 बजे छूटकर दूसरे दिन बलिया 02.30 बजे पहुंचेगी. इन परीक्षा विशेष गाड़ियों में अनारक्षित श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे. शाहगंज से 14 एवं 15 मार्च, 2026 को चलने वाली 55134 शाहगंज-बलिया सवारी गाड़ी निर्धारित समय 15.20 बजे के स्थान पर 60 मिनट रि-शिड्यूल कर 16.20 बजे चलाई जाएगी. परीक्षा के कारण 65131 मऊ-प्रयागराज रामबाग सवारी गाड़ी 14 मार्च, 2026 दिन शनिवार को एवं 65132 प्रयागराज रामबाग-मऊ सवारी गाड़ी 15 मार्च, 2026 दिन रविवार को और 65133/65134 दोहरीघाट-मऊ-दोहरीघाट सवारी गाड़ी 15 मार्च, 2026 दिन रविवार को चलाई जाएगी.



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