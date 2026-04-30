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यूपी में ​पशु संरक्षण के लिए पुलिस संवेदनशील, उठाया ये कदम

लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस अब पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और सुरक्षा के प्रति और अधिक गंभीर हो गई है. इसी कड़ी में, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा बुधवार को पशु संरक्षण विषय पर एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण के निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को पशु संरक्षण से जुड़े कानूनों और जांच की बारीकियों से रूबरू कराना था.



​डीजीपी प्रशिक्षण ने किया कार्यशाला का उद्घाटन: ​कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण राजीव सभरवाल द्वारा किया गया. अपने संबोधन में उन्होंने पशु संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए पुलिस बल की मानवीय और संवेदनशील भूमिका पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि पशुओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए केवल कानून का पालन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जांच अधिकारियों के भीतर एक संवेदनशील दृष्टिकोण होना भी आवश्यक है.



​44 राजपत्रित अधिकारियों ने लिया हिस्सा: ​इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 44 राजपत्रित अधिकारियों के साथ-साथ संयुक्त निदेशक अभियोजन और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों ने प्रतिभाग किया. इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बी.डी. पाल्सन भी मौजूद रहे.



​इन प्रमुख कानूनों पर हुई चर्चा: ​कार्यशाला में विशेषज्ञों ने पशु संरक्षण से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई



पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम



1. ​भारतीय न्याय संहिता, 2023: नई न्याय संहिता के तहत पशु संरक्षण से संबंधित प्रावधान

2. ​UP Prevention of Cow Slaughter Act, 1955: गोवध निवारण अधिनियम

3. ​Wildlife Protection Act, 1972: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम

4. पशु परिवहन अवैध व्यापार और स्लॉटर हाउस से संबंधित विधिक पेचीदगियां और उनकी विवेचना की प्रक्रिया



​कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य

​पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय की इस पहल का मकसद केवल कानूनों को पढ़ना नहीं, बल्कि पुलिस और अभियोजन अधिकारियों के बीच समन्वय और संवेदनशीलता को बढ़ाना है. अधिकारियों को जटिल मामलों में सटीक और प्रभावी विवेचना करने के लिए प्रशिक्षित करना था. ​यह कार्यशाला उत्तर प्रदेश पुलिस की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां कानून के साथ-साथ समाज के मूक प्राणियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है.





पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में अधिकारियों को पशु क्रूरता निवारण और संबंधित कानूनों की बारीकियों का गहन प्रशिक्षण दिया गया.



