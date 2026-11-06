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यूपी में धनतेरस-दीपावली से छठ तक यूपी में सुरक्षा का सख्त पहरा, अयोध्या में 20 जोन और 53 सेक्टर में व्यवस्था

प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आरएएफ, एटीएस, एसडीआरएफ और बम निरोधक दस्ते रहेंगे तैनात.. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ से लेकर अयोध्या के भव्य दीपोत्सव तक, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी की है. त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरे प्रदेश में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है.

संवेदनशील इलाकों, प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, पूजा पंडालों और घाटों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी. सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन और आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि धनतेरस और दीपावली को देखते हुए प्रदेशभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

जानकारी देते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश. (Video Credit: ETV Bharat) पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि त्योहारों के दौरान कहीं भी कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े और लोग सुरक्षित माहौल में त्योहार मना सकें. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने जिलों और कमिश्नरेट को अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया है. डीजीपी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों को आवंटित बल का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं. 45 जिलों और कमिश्नरेट के लिए 34 कंपनी से अधिक पीएसी: त्योहारों के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर में 34 कंपनी और एक प्लाटून पीएसी आवंटित की है. यह बल कमिश्नरेट, जिलों और जीआरपी थानों को जरूरत के अनुसार दिया गया है. लखनऊ और वाराणसी को दो-दो कंपनी पीएसी आवंटित की गई हैं, जबकि अयोध्या को भी दो कंपनी पीएसी दी गई हैं. इसके अलावा कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद और आजमगढ़ जैसे जिलों में भी अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा. संवेदनशील इलाकों और धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी: पीएसी की तैनाती संवेदनशील इलाकों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों, पूजा पंडालों और सार्वजनिक स्थानों पर की जाएगी. पुलिसकर्मियों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही स्थानीय अभिसूचना तंत्र को सक्रिय रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने को कहा गया है. पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा करने की जिम्मेदारी भी दी गई है. अयोध्या में 20 जोन और 53 सेक्टर में बंटा सुरक्षा क्षेत्र: दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होगी. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पूरे आयोजन क्षेत्र को 20 जोन और 53 सेक्टर में बांटा गया है. हर जोन और सेक्टर में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है. दीपोत्सव की सुरक्षा के लिए 20 अपर पुलिस अधीक्षक और 45 पुलिस उपाधीक्षक तैनात किए जाएंगे. धनतेरस से छठ पर्व तक यूपी में सुरक्षा का सख्त पहरा. (Photo Credit: ETV Bharat) हजारों पुलिसकर्मियों की लगेगी ड्यूटी: सुरक्षा व्यवस्था के लिए 120 निरीक्षक, 450 उपनिरीक्षक, 60 महिला उपनिरीक्षक, 1,750 पुरुष मुख्य आरक्षी और आरक्षी तथा 400 महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. यातायात व्यवस्था संभालने के लिए भी अलग से पुलिसकर्मी तैनात होंगे. इनमें 10 यातायात निरीक्षक, 50 यातायात उपनिरीक्षक और 300 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल शामिल हैं. सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी दो पालियों में लगाई जाएगी, ताकि आयोजन के दौरान लगातार निगरानी बनी रहे. राम मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों पर रहेगा विशेष पहरा: दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी और घाटों के साथ अयोध्या के प्रमुख मंदिरों और रामलीला स्थलों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. इन सभी स्थानों पर राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था संभाली जाएगी. श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने और प्रवेश व निकास के रास्तों को व्यवस्थित रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. आयोजन स्थल के आसपास के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. PAC, RAF, ATS और SDRF की टीमें भी रहेंगी तैनात: अयोध्या में भीड़ नियंत्रण और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा बलों की भी तैनाती होगी. दीपोत्सव के लिए पीएसी की नौ कंपनियां और बाढ़ राहत पीएसी की एक कंपनी लगाई जाएगी. इसके अलावा आरएएफ की तीन कंपनियां, एटीएस और एसडीआरएफ की एक-एक टीम भी सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) और रिजर्व पुलिस बल भी तैयार रहेगा.