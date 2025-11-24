यूपी के 75 जिलों में थाना स्तर पर घुसपैठियों की पहचान; DGP कार्यालय को 15 दिन में सौंपी जाएगी रिपोर्ट
एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सभी जिलों में घुसपैेठियों की पहचान और वेरिफिकेशन शुरू कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 3:50 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में घुसपैठियों की पहचान के निर्देश दिए हैं. बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान, वेरिफिकेशन के लिए पुलिस महानिदेशक की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है. हर जिले में थाना स्तर पर यह काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है. निर्देश के मुताबिक, अगले 15 दिनों में घुसपैठियों की पहचान और वेरिफिकेशन की रिपोर्ट डीजीपी ऑफिस को सौंपी जाएगी.
पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्त और जिले के कप्तानों को निर्देश दिए हैं, कि थाना प्रभारी अपने स्तर से सफाईकर्मियों में से बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान करें, जो अरसे से सफाई के काम कर रहे हैं. आदेश में कहा गया है, कि दो सप्ताह भर में यह रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें, ताकि घुसपैठियों की शिनाख्त की जा सके.
सफाईकर्मियों की पहचान: पुलिस महानिदेशक के आदेश में बताया गया है, कि प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्त और जिला कप्तान अपने-अपने जिलों में थाना स्तर पर नगर निगम, निकाय और नगर पालिका में संविदा, ठेके पर काम कर रहे सभी सफाईकर्मियों का सत्यापन कराएं. उनके सारे दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजें. इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी थानों पर वेरिफिकेशन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है.
यूपी पुलिस को मिले इनपुट: डीजीपी कार्यालय की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, पुलिस को मुखबिर तंत्र से कुछ गंभीर जानकारियां हासिल हुई हैं. इसमें यह बात सामने आई है, कि नगर निगम नगरपालिका, निकाय में जो सफाईकर्मी संविदा पर कार्यरत हैं, उसमें से कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं. वह अपनी आईडी छुपाकर काम कर रहे हैं. यदि वेरिफिकेशन के दौरान घुसपैठिए मिलेंगे, तो उनके साथ संबंधित अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
दोषी अफसरों पर भी गिरेगी गाज: एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सभी जिलों को यह आदेश जारी किया गया है. बांग्लादेशी, रोहिंग्या सभी घुसपैठियों की पहचान और वेरिफिकेशन कराया जा रहा है. हर थाने और हर पुलिस चौकियों पर रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है.
पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया गया है, कि नगर निग, नगर निकाय के अधिकारियों से संपर्क करके यह प्रक्रिया पूरी की जाए. ताकि अवैध रूप से सफाईकर्मी बने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके. इसे लेकर इन घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले अफसरों व स्थानीय नेताओं की धड़कने तेज हो गई हैं.
यह भी पढ़ें: काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के क्या हैं नियम-कायदे, अब कब से फिर शुरू होगी ये सुविधा, जानिए