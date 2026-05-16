यूपी पुलिस में रील बनाने वालों पर एक्शन: सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन पर हर महीने मांगी रिपोर्ट, FIR और निलंबन की तैयारी
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान रील बनाने और सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्ती बढ़ा दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 7:44 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस में रील बनाने और सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब हर महीने चाबुक चलेगा. एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने डीजीपी के अनुमोदन से सभी पुलिस कप्तानों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश के तहत आपत्तिजनक पोस्ट या रील डालने वाले कार्मिकों को तत्काल चिन्हित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी. अब जिला अधिकारियों को हर महीने ऐसी सभी कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट मय यूआरएल (URL) मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी.
रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर कसेगा शिकंजा: एडीजी कानून-व्यवस्था द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सेवारत और प्रशिक्षु पुलिस कार्मिकों के लिए 8 फरवरी 2023 को सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 लागू की गई थी. डीजी परिपत्र संख्या-05/2023 के तहत लागू इस नीति के बावजूद कई पुलिसकर्मी लगातार रील और आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. इससे न केवल उनके दैनिक शासकीय कार्यों में बाधा आ रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी अनुशासित फोर्स की गरिमा और छवि भी धूमिल हो रही है. इसी को देखते हुए सभी जोन, परिक्षेत्र और जनपदों के प्रभारियों को अपने अधीन काम करने वाले ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करने का टास्क दिया गया है.
कप्तानों को हर महीने भेजनी होगी प्रगति रिपोर्ट: पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. अब जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों को केवल प्राथमिक कार्रवाई ही नहीं करनी होगी, बल्कि हर महीने एक तय प्रोफार्मा के तहत पूरी रिपोर्ट भेजनी होगी. दोषी कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की यह प्रगति रिपोर्ट सीधे पुलिस मुख्यालय भेजी जाएगी ताकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी हो सके. इसके साथ ही सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाली संबंधित पोस्ट और उसके डिजिटल URL को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया है.
सबूतों के आधार पर गिरेगी गाज: डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विधिक या विभागीय कार्रवाई के दौरान कोर्ट या जांच कमेटी के पास पुख्ता सबूत रहें. यह नया और कड़ा आदेश डीजीपी उत्तर प्रदेश के औपचारिक अनुमोदन और सहमति के बाद ही जारी किया गया है. इसका साफ और सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर वर्दी का रौब दिखाने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना तय है. विशेष रूप से ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षुओं की बढ़ती प्रवृत्तियों पर मुख्यालय ने बेहद सख्त नाराजगी जताई है.
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