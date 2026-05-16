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यूपी पुलिस में रील बनाने वालों पर एक्शन: सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन पर हर महीने मांगी रिपोर्ट, FIR और निलंबन की तैयारी

एडीजी अमिताभ यश का आदेश: रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर तुरंत करें कार्रवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस में रील बनाने और सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब हर महीने चाबुक चलेगा. एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने डीजीपी के अनुमोदन से सभी पुलिस कप्तानों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश के तहत आपत्तिजनक पोस्ट या रील डालने वाले कार्मिकों को तत्काल चिन्हित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी. अब जिला अधिकारियों को हर महीने ऐसी सभी कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट मय यूआरएल (URL) मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी. रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर कसेगा शिकंजा: एडीजी कानून-व्यवस्था द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सेवारत और प्रशिक्षु पुलिस कार्मिकों के लिए 8 फरवरी 2023 को सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 लागू की गई थी. डीजी परिपत्र संख्या-05/2023 के तहत लागू इस नीति के बावजूद कई पुलिसकर्मी लगातार रील और आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. इससे न केवल उनके दैनिक शासकीय कार्यों में बाधा आ रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी अनुशासित फोर्स की गरिमा और छवि भी धूमिल हो रही है. इसी को देखते हुए सभी जोन, परिक्षेत्र और जनपदों के प्रभारियों को अपने अधीन काम करने वाले ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करने का टास्क दिया गया है. एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने सभी कप्तानों को हर महीने रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)