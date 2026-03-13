यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को, स्पेशल ट्रेनों से लेकर क्या-क्या सख्ती, क्या ले जाएं और क्या नहीं...जानिए
बनारस से तीन स्पेशल ट्रेनें चलेंगीं, तीन टेलीग्राम चैनल पर एफआईआरस, पुलिस हर मूवमेंट पर रख रही नजर.
March 13, 2026
March 13, 2026
वाराणसी/लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च को होगा. इसके लिए रेलवे समेत सरकार कई इंतजाम कर रही है. वहीं गड़बड़ करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है.
तीन स्पेशल ट्रेनें चलेंगी: पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गाड़ी सं-05179 छपरा-प्रयागराज रामबाग परीक्षा विशेष गाड़ी 13 एवं 14 मार्च को छपरा से संचालित होगी. ये ट्रेन 18:30 बजे प्रस्थान कर बलिया से 19:35 बजे,गाजीपुर सिटी से 21:20 बजे,वाराणसी से 23:00 बजें,बनारस से 23:20 बजे दूसरे दिन ज्ञानपुर रोड से 00:40 बजे छूटकर 02:30 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी.
ये होगा समय: इसकी वापसी यात्रा 14 मार्च,2026 को में गाड़ी सं 05180 प्रयागराज रामबाग-छपरा परीक्षा विशेष गाड़ी प्रयागराज रामबाग से 09:45 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से 11:15 बजे,बनारस से 13:20 बजे,वाराणसी जं से 13:40 बजे,गाजीपुर सिटी से 15:01 बजे, बलिया से 16:10 बजे छूटकर 17:45 बजे छपरा पहुंचेगी. वहीं 15 मार्च,2026 को गाड़ी सं 05180 प्रयागराज रामबाग-छपरा परीक्षा विशेष गाड़ी प्रयागराज रामबाग से चलेगी ये 18:25 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से 19:25 बजे,बनारस से 21:05 बजे,वाराणसी जं से 21:25 बजे,गाजीपुर सिटी से 23:05 बजे दूसरे दिन बलिया से 01:15 बजे छूटकर 03:50 बजे छपरा पहुंचेगी. यह गाड़ी ICF सी बी सी रेक से संचालित होगी.
इनन गाड़ियों का भी होगा संचालन
इसी क्रम में मेमू रेक से संचालित गाड़ी सं-05192 आजमगढ़-गोरखपुर परीक्षा विशेष गाड़ी 13 ,14 एवं 15 मार्च,2026 को आजमगढ़ से 14:00 बजे प्रस्थान कर मऊ से 14:55 बजे,भटनी से 16:30 बजे, देवरिया सदर से 16:55 बजें बजे छूटकर 18:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी यात्रा में 13 ,14 एवं 15 मार्च को गाड़ी सं 05191 गोरखपुर-आजमगढ़ परीक्षा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 20:00 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 20:58 बजे,भटनी से 21:25 बजे,मऊ से 22:55 बजे छूटकर दूसरे दिन 00:30 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी.इसके साथ ही मेमू रेक से संचालित गाड़ी सं 05185 गोरखपुर-बलिया परीक्षा विशेष गाड़ी 13 ,14 एवं 15 मार्च,2026 को गोरखपुर से 20:30 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 20:58 बजे,भटनी से 22:05 बजे,मऊ से 23:45 बजे छूटकर दूसरे दिन 02:30 बजे बलिया पहुंचेगी.
तीन टेलीग्राम चैनल पर एफआईआर
यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने परीक्षा की गोपनीयता बनाये रखने के लिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जरूरी कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में तीन अनाधिकृत चैनल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. एक प्लेटफार्म पर ₹20000 जमा करने पर प्रश्न पत्र देने तथा दूसरे प्लेटफार्म पर ₹10000 एडवांस तथा ₹10000 प्रश्न पत्र पाने के बाद जमा करने का मैसेज वायरल किया गया था मामला प्रकाश में आने के बाद निरीक्षक सतेन्द्र कुमार ने हुसैनगंज थाने में तीनों टेलीग्राम चैनल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई है.
- कितने अभ्यर्थी भाग ले रहे: पुलिस भर्ती परीक्षा में 15,75,760 (पुरुष-11,66,386, महिला-4,09,374) अभ्यर्थियों ने आवेदन किया गया है.परीक्षा प्रदेश के 75 जनपदों के 1090 परीक्षा केन्द्रों में 14 तथा 15 मार्च को प्रति दिवस दो-दो पालियों में (पूर्वान्ह 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक एवं अपरान्ह 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक) आयोजित करायी जा रही है.परीक्षा केन्द्रों की सीसीटीवी से मानीटरिंग हेतु त्रिस्तरीय कन्ट्रोल एवं कमांड सेंटर (परीक्षा केन्द्र, जनपद एवं बोर्ड) व्यवस्था की गयी है.
परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु पर अभ्यर्थी की आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा तथा आवेदन पत्र की फोटो से फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से उपस्थित अभ्यर्थी का मिलान किया जायेगा. आवेदन पत्र की फोटो तथा पहचान पत्र से मिलान न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
पुलिस के निर्देश
- सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अनुचित साधनों के प्रयोग, प्रतिरूपण, व अवांछनीय कृत्यों व दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें. केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकती है.
- अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि असुविधा से बचने के लिए परीक्षा केन्द्र पर समय से पहुंचें. अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा दिवस पर परीक्षा प्रारंभ होने से दो घंटा पूर्व प्रवेश पत्र, आधार कार्ड / पहचान पत्र (डी०एल०, पासपोर्ट), काला/नीला बाल प्वाइंट पेन के साथ उपस्थित हों. परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा तथा इसके बाद किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र को आधार नंबर के द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है, अथवा आवेदन के चरण में आधार नम्बर मिसमैच पाये गये हैं. उनसे अपेक्षा है कि वह अनिवार्यतः परीक्षा प्रारंभ होने से 02.30 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करें, जिससे निर्धारित समयावधि में उनका सत्यापन किया जा सके.
- अभ्यर्थी अपना अपडेटेड एवं अनलॉक्ड आधार कार्ड के साथ लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होगें।
- परीक्षा केन्द्रों पर पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्यामितीय-पेंसिल बाक्स, प्लास्टिक पाउच, किसी भी प्रकार का कैल्कुलेटर, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबुल/इलेक्ट्रानिक पेन/स्कैनर, डिजिटल पेन, इलेक्ट्रानिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, चाभी, कैमरा, किसी प्रकार की घड़ी, ज्वैलरी, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैण्ड, बटुआ/पर्स, काला चश्मा, हैण्डबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान, सिगरेट, लाइटर, माचिस, गुटखा लाना पूर्ण रूप से वर्जित है. परीक्षा अवधि में अभ्यर्थी के पास उपरोक्त वर्जित सामग्री पाए जाने पर उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
