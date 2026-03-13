ETV Bharat / state

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को, स्पेशल ट्रेनों से लेकर क्या-क्या सख्ती, क्या ले जाएं और क्या नहीं...जानिए

वाराणसी/लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च को होगा. इसके लिए रेलवे समेत सरकार कई इंतजाम कर रही है. वहीं गड़बड़ करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है.

तीन स्पेशल ट्रेनें चलेंगी: पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गाड़ी सं-05179 छपरा-प्रयागराज रामबाग परीक्षा विशेष गाड़ी 13 एवं 14 मार्च को छपरा से संचालित होगी. ये ट्रेन 18:30 बजे प्रस्थान कर बलिया से 19:35 बजे,गाजीपुर सिटी से 21:20 बजे,वाराणसी से 23:00 बजें,बनारस से 23:20 बजे दूसरे दिन ज्ञानपुर रोड से 00:40 बजे छूटकर 02:30 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी.



ये होगा समय: इसकी वापसी यात्रा 14 मार्च,2026 को में गाड़ी सं 05180 प्रयागराज रामबाग-छपरा परीक्षा विशेष गाड़ी प्रयागराज रामबाग से 09:45 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से 11:15 बजे,बनारस से 13:20 बजे,वाराणसी जं से 13:40 बजे,गाजीपुर सिटी से 15:01 बजे, बलिया से 16:10 बजे छूटकर 17:45 बजे छपरा पहुंचेगी. वहीं 15 मार्च,2026 को गाड़ी सं 05180 प्रयागराज रामबाग-छपरा परीक्षा विशेष गाड़ी प्रयागराज रामबाग से चलेगी ये 18:25 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से 19:25 बजे,बनारस से 21:05 बजे,वाराणसी जं से 21:25 बजे,गाजीपुर सिटी से 23:05 बजे दूसरे दिन बलिया से 01:15 बजे छूटकर 03:50 बजे छपरा पहुंचेगी. यह गाड़ी ICF सी बी सी रेक से संचालित होगी.



इनन गाड़ियों का भी होगा संचालन

इसी क्रम में मेमू रेक से संचालित गाड़ी सं-05192 आजमगढ़-गोरखपुर परीक्षा विशेष गाड़ी 13 ,14 एवं 15 मार्च,2026 को आजमगढ़ से 14:00 बजे प्रस्थान कर मऊ से 14:55 बजे,भटनी से 16:30 बजे, देवरिया सदर से 16:55 बजें बजे छूटकर 18:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी यात्रा में 13 ,14 एवं 15 मार्च को गाड़ी सं 05191 गोरखपुर-आजमगढ़ परीक्षा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 20:00 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 20:58 बजे,भटनी से 21:25 बजे,मऊ से 22:55 बजे छूटकर दूसरे दिन 00:30 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी.इसके साथ ही मेमू रेक से संचालित गाड़ी सं 05185 गोरखपुर-बलिया परीक्षा विशेष गाड़ी 13 ,14 एवं 15 मार्च,2026 को गोरखपुर से 20:30 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 20:58 बजे,भटनी से 22:05 बजे,मऊ से 23:45 बजे छूटकर दूसरे दिन 02:30 बजे बलिया पहुंचेगी.



