यूपी पुलिस में 537 पदों पर निकली भर्ती; 19 जनवरी आखिरी तारीख, जानें कैसे कर सकेंगे आवेदन?

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 11:22 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक बनने का सपना संजोये युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने 537 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है. उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिये पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के रिक्त 537 पदों पर सीधी भर्ती के लिये शनिवार को बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं.



उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के मुताबिक, पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर भर्ती के लिये पात्रता, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया, आरक्षण एवं आयु के सम्बन्ध में निर्धारित नियम/निर्देश आदि उपलब्ध कराये गये हैं.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने उप निरीक्षक पदों की भर्ती के लिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए है, जिसमें प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा, जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगा. आवेदक अपना पंजीकरण आधार डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस पैन या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं.

केवल दसवीं प्रमाण पत्र में अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर के लिए मान्य होंगे. ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20 दिसंबर 2025 तथा अंतिम तिथि 19 जनवरी 2026 रखी गई है. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क सामान्य तथा आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग रखा गया है. सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग के भारतीयों के लिए 500 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भर्तियों के लिए 400 रुपये है.


भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो. अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1997 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो, परंतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नियमों अनुसार छूट दी जाएगी.

