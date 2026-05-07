ETV Bharat / state

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी; 12,333 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी, 15 लाख अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )