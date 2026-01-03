ETV Bharat / state

यूपी पुलिस भर्ती 2026 आई, 32,679 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानिए लास्ट डेट

ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है और ये 30 जनवरी तक चलेगी. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ या upprpb.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) जरूरी है. बता दें, पिछले साल 2025 में 60,244 पदों पर भर्ती हो चुकी है.

इतने पदों के लिए निकली भर्ती: यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया कि इस भर्ती में कुल 32,679 पद शामिल हैं. इनमें सिविल पुलिस के लिए 10,469 पद (महिला-पुरुष दोनों के लिए), पीएसी में पुरुषों के लिए 15,131 पद, UPSSF में पुरुषों के लिए 1,341 पद और अन्य विभागों में बाकी पद हैं. ये रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती के तहत हो रही है, जिसमें रिटेन एक्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और अन्य स्टेप शामिल होंगे.

वहीं इसमें शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर चर्चा में आए देवरिया सदर के विधायक पूर्व पत्रकार शलभमणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खास चिट्ठी लिखी है. शलभमणि त्रिपाठी ने इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि हाल ही में पुलिस भर्ती की जो अधिसूचना की गई है, उसमें सवर्ण जातियों के लिए आयु सीमा को बढ़ाया जाए.

लखनऊ: नए साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 31 दिसंबर को करीब 32,679 सिपाहियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. ये भर्ती सिविल पुलिस, पीएसी, स्पेशल सुरक्षा बल (SSF), महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डन जैसे विभिन्न पदों के लिए है. दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भर्ती में सवर्ण (Upper Caste) के लिए आयु केवल 18 से 22 साल होने पर विरोध शुरू हो गया है. मांग की जा रही है कि आयु सीमा 18 से 25 साल हो जाए क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग एससी-एसटी के लिए आयु सीमा 25 साल से भी अधिक है.





क्या योग्यता होनी चाहिए: फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 30 जनवरी 2026 है, जबकि फीस समायोजन 2 फरवरी 2026 तक हो सकेगा. आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, EWS और OBC के अभ्यर्थियों को 500 रुपये देने होंगे. वहीं SC और ST वर्ग के लिए ये शुल्क 400 रुपये रखा गया है. शैक्षिक योग्यता के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. आवेदन के समय यह योग्यता पूरी होनी चाहिए.

इसके अलावा कुछ अतिरिक्त योग्यताएं भी मददगार साबित होंगी, जैसे DOEACC या NIELIT से कंप्यूटर में ओ लेवल या उससे ऊपर का सर्टिफिकेट, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा या NCC का B सर्टिफिकेट. इनके आधार पर समान अंकों वाली स्थिति में प्राथमिकता मिल सकती है, हालांकि अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाते.



ऐज लिमिट को लेकर विवाद: भर्ती में सबसे ज्यादा चर्चा आयु सीमा को लेकर हो रही है. पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 22 साल रखी गई है. यानी 1 जुलाई 2025 तक अभ्यर्थी ने 18 साल पूरे कर लिए हों और 22 साल से अधिक न हो. इसका मतलब जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए. महिला अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 18 से 25 साल है, यानी जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं. आरक्षित वर्गों (ओबीसी, एससी, एसटी) को शासन के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी, जो सामान्यतः 5 साल तक होती है.





विधायक ने सीएम को लिखा चिठ्ठी: देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने इस संबंध में सीएम को पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती आमंत्रित की गई है. सामान्य वर्ग के लाखों युवाओं की पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ इन भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं. वह अवसर से वंचित हो सकते हैं. ये युवा सालों से कठिन परिश्रम करते हुए शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक रूप से स्वयं को तैयार करते रहे हैं. परंतु पुलिस भर्ती प्रक्रिया में उनके शामिल होने की आशाएं कम हो रही हैं. इसलिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 3 साल की छूट आयु सीमा में जरूर दे दी जाए.





लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा? सामान्य वर्ग के लिए 22 साल की अधिकतम सीमा को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार विरोध शुरू हो गया है. कई संगठनों और अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकांश राज्यों में पुलिस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग की आयु सीमा 18 से 25 साल होती है. उत्तर प्रदेश में इसे 22 साल करना युवाओं के साथ अन्याय है. यूजर्स ने लिखा कि इससे लाखों मेहनती छात्र अवसर से वंचित हो रहे हैं और मानसिक रूप से परेशान हैं. उनकी मांग है कि सामान्य वर्ग के लिए भी आयु सीमा 18 से 25 साल की जाए, ताकि सभी को समान मौका मिले.



यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होंगे 4543 दरोगा; आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू, 11 सितंबर है लास्ट डेट, पढ़िए डिटेल