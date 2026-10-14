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यूपी पुलिस भर्ती 2025: फाइनल रिजल्ट जारी, 28.86 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

लखनऊ: यूपी पुलिस में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है. भर्ती के लिए कुल 28.86 लाख ऑनलाइन आवेदन मिले थे. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, अभिलेखों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अंतिम सूची तैयार की गई है.

भर्ती बोर्ड की ओर से 14 अक्टूबर 2026 को जारी सूचना के मुताबिक, आरक्षी नागरिक पुलिस के 10,469, पीएसी और सशस्त्र पुलिस के 15,131, विशेष सुरक्षा बल के 1,341, महिला बटालियन के 2,282, घुड़सवार पुलिस के 71 और जेल वार्डर के 3,279 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. महिला जेल वार्डर के 106 पद भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे. बोर्ड ने अलग-अलग संवर्गों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची और श्रेणीवार कटऑफ अंक जारी किए हैं.

8, 9 और 10 जून को दोनों पालियों में लिखित परीक्षा

भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 31 दिसंबर 2025 को हुई थी. इसके बाद प्रदेश के 75 जिलों में 8, 9 और 10 जून 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा छह पालियों में कराई गई थी. भर्ती बोर्ड के मुताबिक, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन किया गया. इसके बाद निर्धारित नियमों और आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार मेरिट सूची तैयार की गई.

बोर्ड ने 31 जुलाई 2026 को जारी सूचना के जरिए शारीरिक मानक परीक्षण और अभिलेखों की जांच के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया था. यह प्रक्रिया 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक चली. इसमें सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया. शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की गई. इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया है.

नागरिक पुलिस में 10,469 अभ्यर्थियों का चयन

आरक्षी नागरिक पुलिस के कुल 10,469 पदों के लिए अंतिम चयन सूची जारी की गई है. इसमें अनारक्षित वर्ग के 4,191, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1,046, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,826, अनुसूचित जाति के 2,198 और अनुसूचित जनजाति के 208 पद शामिल हैं. इन सभी श्रेणियों में पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

यानी अनारक्षित वर्ग के 4,191 पदों के लिए 4,191 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,826 पदों के लिए 2,826 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. इसी तरह अनुसूचित जाति के 2,198 और अनुसूचित जनजाति के 208 पदों पर भी उतने ही अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

पीएसी और सशस्त्र पुलिस में 15,131 पद

पीएसी और सशस्त्र पुलिस के लिए सबसे अधिक 15,131 पद निर्धारित किए गए थे. इनमें अनारक्षित वर्ग के 6,060, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1,512, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4,083, अनुसूचित जाति के 3,176 और अनुसूचित जनजाति के 300 पद शामिल हैं. भर्ती बोर्ड की सूची के अनुसार, इन सभी श्रेणियों में निर्धारित पदों के बराबर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है। इस संवर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पद निर्धारित थे.

विशेष सुरक्षा बल में 1,341 पदों पर चयन

आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पदों के लिए भी अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है. इसमें अनारक्षित वर्ग के 538, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 134, अन्य पिछड़ा वर्ग के 362, अनुसूचित जाति के 281 और अनुसूचित जनजाति के 26 पद शामिल हैं. इस भर्ती में भी प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित पदों के बराबर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है.

महिला बटालियन में 2,282 अभ्यर्थी चयनित

महिला बटालियन के लिए 2,282 पद निर्धारित किए गए थे. इस संवर्ग में अनारक्षित वर्ग के 916, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 228, अन्य पिछड़ा वर्ग के 615, अनुसूचित जाति के 478 और अनुसूचित जनजाति के 45 पद शामिल हैं. बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, इन सभी श्रेणियों में पदों के बराबर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के भी परिणाम घोषित

घुड़सवार पुलिस में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुल 71 पद थे. इनमें अनारक्षित वर्ग के 30, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के 19, अनुसूचित जाति के 14 और अनुसूचित जनजाति का एक पद शामिल था. सभी 71 पदों के लिए अंतिम चयन सूची जारी की गई है.

जेल वार्डर के पुरुष संवर्ग में 3,279 पदों पर चयन किया गया है. इनमें अनारक्षित वर्ग के 1,314, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 327, अन्य पिछड़ा वर्ग के 885, अनुसूचित जाति के 688 और अनुसूचित जनजाति के 65 पद शामिल हैं.