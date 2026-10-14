यूपी पुलिस भर्ती 2025: फाइनल रिजल्ट जारी, 28.86 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर रिजल्ट उपलब्ध
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:23 PM IST
लखनऊ: यूपी पुलिस में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है. भर्ती के लिए कुल 28.86 लाख ऑनलाइन आवेदन मिले थे. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, अभिलेखों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अंतिम सूची तैयार की गई है.
14 अक्टूबर को जारी हुई थी अधिसूचना
भर्ती बोर्ड की ओर से 14 अक्टूबर 2026 को जारी सूचना के मुताबिक, आरक्षी नागरिक पुलिस के 10,469, पीएसी और सशस्त्र पुलिस के 15,131, विशेष सुरक्षा बल के 1,341, महिला बटालियन के 2,282, घुड़सवार पुलिस के 71 और जेल वार्डर के 3,279 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. महिला जेल वार्डर के 106 पद भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे. बोर्ड ने अलग-अलग संवर्गों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची और श्रेणीवार कटऑफ अंक जारी किए हैं.
8, 9 और 10 जून को दोनों पालियों में लिखित परीक्षा
भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 31 दिसंबर 2025 को हुई थी. इसके बाद प्रदेश के 75 जिलों में 8, 9 और 10 जून 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा छह पालियों में कराई गई थी. भर्ती बोर्ड के मुताबिक, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन किया गया. इसके बाद निर्धारित नियमों और आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार मेरिट सूची तैयार की गई.
बोर्ड ने 31 जुलाई 2026 को जारी सूचना के जरिए शारीरिक मानक परीक्षण और अभिलेखों की जांच के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया था. यह प्रक्रिया 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक चली. इसमें सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया. शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की गई. इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया है.
नागरिक पुलिस में 10,469 अभ्यर्थियों का चयन
आरक्षी नागरिक पुलिस के कुल 10,469 पदों के लिए अंतिम चयन सूची जारी की गई है. इसमें अनारक्षित वर्ग के 4,191, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1,046, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,826, अनुसूचित जाति के 2,198 और अनुसूचित जनजाति के 208 पद शामिल हैं. इन सभी श्रेणियों में पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.
यानी अनारक्षित वर्ग के 4,191 पदों के लिए 4,191 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,826 पदों के लिए 2,826 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. इसी तरह अनुसूचित जाति के 2,198 और अनुसूचित जनजाति के 208 पदों पर भी उतने ही अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.
पीएसी और सशस्त्र पुलिस में 15,131 पद
पीएसी और सशस्त्र पुलिस के लिए सबसे अधिक 15,131 पद निर्धारित किए गए थे. इनमें अनारक्षित वर्ग के 6,060, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1,512, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4,083, अनुसूचित जाति के 3,176 और अनुसूचित जनजाति के 300 पद शामिल हैं. भर्ती बोर्ड की सूची के अनुसार, इन सभी श्रेणियों में निर्धारित पदों के बराबर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है। इस संवर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पद निर्धारित थे.
विशेष सुरक्षा बल में 1,341 पदों पर चयन
आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पदों के लिए भी अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है. इसमें अनारक्षित वर्ग के 538, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 134, अन्य पिछड़ा वर्ग के 362, अनुसूचित जाति के 281 और अनुसूचित जनजाति के 26 पद शामिल हैं. इस भर्ती में भी प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित पदों के बराबर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है.
महिला बटालियन में 2,282 अभ्यर्थी चयनित
महिला बटालियन के लिए 2,282 पद निर्धारित किए गए थे. इस संवर्ग में अनारक्षित वर्ग के 916, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 228, अन्य पिछड़ा वर्ग के 615, अनुसूचित जाति के 478 और अनुसूचित जनजाति के 45 पद शामिल हैं. बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, इन सभी श्रेणियों में पदों के बराबर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.
घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के भी परिणाम घोषित
घुड़सवार पुलिस में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुल 71 पद थे. इनमें अनारक्षित वर्ग के 30, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के 19, अनुसूचित जाति के 14 और अनुसूचित जनजाति का एक पद शामिल था. सभी 71 पदों के लिए अंतिम चयन सूची जारी की गई है.
जेल वार्डर के पुरुष संवर्ग में 3,279 पदों पर चयन किया गया है. इनमें अनारक्षित वर्ग के 1,314, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 327, अन्य पिछड़ा वर्ग के 885, अनुसूचित जाति के 688 और अनुसूचित जनजाति के 65 पद शामिल हैं.
महिला जेल वार्डर के 106 पदों के लिए भी अंतिम चयन सूची जारी की गई है. इनमें अनारक्षित वर्ग के 44, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 28, अनुसूचित जाति के 22 और अनुसूचित जनजाति के दो पद शामिल हैं.
श्रेणीवार कटऑफ भी जारी
भर्ती बोर्ड ने अलग-अलग पदों के लिए अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कटऑफ अंक भी जारी किए हैं. ये अंक सामान्यीकृत अंकों पर आधारित हैं. कटऑफ को समझने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि अलग-अलग पदों और आरक्षण श्रेणियों के लिए अंक अलग-अलग हैं. इसलिए नागरिक पुलिस की कटऑफ की तुलना पीएसी, विशेष सुरक्षा बल या जेल वार्डर की कटऑफ से सीधे नहीं की जा सकती.
आरक्षी नागरिक पुलिस में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 266.57849 अंक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 261.59726 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग की 263.7037 अंक, अनुसूचित जाति की 252.81045 अंक और अनुसूचित जनजाति की 238.28209 अंक है.
पीएसी और सशस्त्र पुलिस में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 258.58176 अंक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 253.86618 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग की 255.90114 अंक, अनुसूचित जाति की 244.74572 अंक और अनुसूचित जनजाति की 226.18425 अंक है.
विशेष सुरक्षा बल में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 270.12436 अंक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 266.27683 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग की 267.70714 अंक, अनुसूचित जाति की 258.58176 अंक और अनुसूचित जनजाति की 247.03915 अंक है.
महिला बटालियन में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 256.65799 अंक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 253.1969 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग की 253.86618 अंक, अनुसूचित जाति की 242.0025 अंक और अनुसूचित जनजाति की 216.25886 अंक है.
घुड़सवार पुलिस में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 272.8272 अंक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 266.57849 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग की 269.20771 अंक, अनुसूचित जाति की 260.96088 अंक और अनुसूचित जनजाति की 249.91162 अंक है.
पुरुष जेल वार्डर में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 262.30755 अंक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 258.89917 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग की 260.50552 अंक, अनुसूचित जाति की 248.96292 अंक और अनुसूचित जनजाति की 232.41098 अंक है.
महिला जेल वार्डर में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 261.7753 अंक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 257.12296 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग की 258.03661 अंक, अनुसूचित जाति की 247.3078 अंक और अनुसूचित जनजाति की 230.13881 अंक है.
वेबसाइट uppbpb.gov.in पर रिजल्ट उपलब्ध
भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि चयन परिणाम आधिकारिक वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम चयन सूची में नाम आने के बाद नियुक्ति अपने आप सुनिश्चित नहीं हो जाती। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से कराए जाने वाले चिकित्सकीय परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण से जुड़े प्रमाणपत्रों और चरित्र सत्यापन में निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इन जांचों के आधार पर ही नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया पूरी होगी.
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