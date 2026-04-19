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यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, प्रदेश और अन्य राज्यों से बरामद की 259 मोबाइल

मेरठ: यूपी के मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने 259 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए है. पुलिस ने इन गुम हुए मोबाइल फोन को मेरठ और आसपास के जिलों के अलावा अन्य राज्यों से भी बरामद किया है.

इस अभियान के लिए एएसपी बजरंग कुमार को एसएसपी ने टास्क दिया था. इसके बाद एएसपी बजरंग कुमार ने फास्टेस्ट रिकवरी ड्राइव चलाया. इस विशेष अभियान के अंतर्गत सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से जिले के सर्विलांस सेल और जिले के सभी थाना क्षेत्र की पुलिस की संयुक्त टीम को गुमशुदा मोबाइल फोन की शीघ्र बरामदगी के लिए निर्देश दिए गए.

बजरंग प्रसाद द्वारा सर्विलांस सेल और अलग-अलग थाना पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बिठाते हुए लगातार मॉनिटरिंग की, जिसका नतीजा ये रहा कि जिले के अलावा यूपी के कई जिलों और अन्य राज्यों से कुल 259 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किया गया है.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि कुल 259 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 65 लाख रुपये है. अवसर पर शनिवार को मेरठ के पुलिस लाइन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया. जहां उनके मालिकों सौंप दिए गए.