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कुशीनगर में 453 नेपाली नागरिकों को बचाने पर UP पुलिस की सराहना, नेपाल दूतावास ने भेजा आभार पत्र

कुशीनगर में 453 नेपाली नागरिकों को बचाने पर UP पुलिस की सराहना ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: कुशीनगर में धोखाधड़ी वाले नेटवर्किंग स्कीम में फंसाए गए 453 नेपाली नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के मामले में नेपाल दूतावास ने यूपी पुलिस की सराहना की है. नेपाल दूतावास, नई दिल्ली की ओर से इस कार्रवाई के लिए कुशीनगर के एसएसपी केशव कुमार को आधिकारिक आभार पत्र भेजा गया है. 12 अक्टूबर 2026 को जारी इस पत्र में यूपी पुलिस की त्वरित कार्रवाई की विशेष रूप से प्रशंसा की गई है.

नेपाल दूतावास की सेकेंड सेक्रेटरी तारा शर्मा की ओर से भेजे गए पत्र के मुताबिक कुशीनगर में एक धोखाधड़ी वाले नेटवर्किंग स्कीम में 453 नेपाली नागरिक फंसे हुए थे. इनमें 115 महिलाएं और 338 पुरुष शामिल थे. यूपी पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई करते हुए सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें नेपाल के रुपन्देही स्थित जिला कार्यालय को सौंप दिया गया.