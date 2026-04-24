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स्मार्ट पुलिसिंग : ई-समन और ई-साक्ष्य से यूपी में न्याय की तस्वीर बदलने की तैयारी

लखनऊ : प्रदेश पुलिस ने नई न्याय संहिताओं को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है. पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में ई-समन और ई-साक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन मंथन किया गया. पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण कहा कि मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्मिकों को डिजिटल व्यवस्था में दक्ष बनाना और नई न्याय संहिताओं को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारना है, ताकि न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पेपरलेस बनाकर उत्तर प्रदेश को नेशनल रैंकिंग में शीर्ष पर ले जाया जा सके.

​कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि महानिदेशक (कारागार), पीसी मीना विशिष्ट अतिथि रहे. अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा ने कार्यशाला की रूपरेखा और उद्देश्यों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया. ​डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि नई न्याय संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू करना पुलिस विभाग की प्राथमिकता है. उन्होंने ई-समन और ई-साक्ष्य व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

​तकनीकी सत्रों का महाकुंभ : कार्यशाला में छह तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया. कार्यशाला में प्रदेश के सभी जनपद कमिश्नरेट्स के लगभग 175 नोडल अधिकारियों ने ऑनलाइन और 350 समन सेल प्रभारियों व तकनीकी कार्मिकों ने ऑफलाइन मोड में हिस्सा लिया.