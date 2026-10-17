नशामुक्त भारत के संकल्प के साथ लखनऊ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पुलिस की दहाड़
यूपी पुलिस की अखिल भारतीय बाइक रैली शुरू, DGP राजीव कृष्ण ने दिखाई हरी झंडी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:20 PM IST
लखनऊ: नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए यूपी पुलिस ने शनिवार को लखनऊ से अखिल भारतीय मोटरसाइकिल रैली रवाना की. पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. फाइट अगेंस्ट ड्रग्स थीम पर निकाली जा रही इस रैली के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने और नशामुक्त भारत के अभियान से जुड़ने का संदेश दिया जाएगा. राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 31 अक्टूबर को गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर रैली में शामिल पुलिसकर्मी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.
युवाओं को करेंगे जागरूक: रैली में शामिल पुलिसकर्मी रास्ते में पड़ने वाले स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे. उन्हें नशे के नुकसान बताए जाएंगे और इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इस दौरान भारत सरकार की नशामुक्ति हेल्पलाइन मानस 14446 के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी, ताकि नशे से जुड़ी समस्या होने पर जरूरतमंद लोग मदद ले सकें.
सरदार वल्लभभाई पटेल ने मजबूत और एकजुट भारत का सपना देखा था. इस सपने को पूरा करने के लिए युवाओं का नशे से दूर रहना जरूरी है. नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है. यूपी पुलिस भी इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है.- राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक
लखनऊ से शुरू होकर गुजरात पहुंचेगी रैली: इस रैली में यूपी पुलिस के पांच जवान रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हिस्सा ले रहे हैं. उनके साथ सुरक्षा, जरूरी सामान और चिकित्सा सहायता के लिए विशेष वाहन भी चलेंगे. लखनऊ से रवाना हुई रैली इटावा और आगरा होते हुए मथुरा पहुंचेगी. इसके बाद गौतमबुद्धनगर से दिल्ली जाएगी. वहां राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के बाद 21 अक्टूबर को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ रैली आगे बढ़ेगी. इसके बाद रैली जयपुर, अजमेर, उदयपुर और गांधीनगर होते हुए 26 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर पहुंचेगी. 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य समारोह और परेड में रैली के जवान भी हिस्सा लेंगे.
पुलिस महानिदेशक ने रैली में शामिल जवानों को शुभकामनाएं देते हुए निर्देश दिया कि रास्ते में सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन किया जाए. साथ ही, अलग अलग शहरों में लोगों से संपर्क कर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया जाए.
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