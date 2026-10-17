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नशामुक्त भारत के संकल्प के साथ लखनऊ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पुलिस की दहाड़

31 अक्टूबर को गुजरात में क्या होगा? ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए यूपी पुलिस ने शनिवार को लखनऊ से अखिल भारतीय मोटरसाइकिल रैली रवाना की. पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. फाइट अगेंस्ट ड्रग्स थीम पर निकाली जा रही इस रैली के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने और नशामुक्त भारत के अभियान से जुड़ने का संदेश दिया जाएगा. राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 31 अक्टूबर को गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर रैली में शामिल पुलिसकर्मी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.





DGP राजीव कृष्ण का बड़ा संदेश! (Video Credit: ETV Bharat)



युवाओं को करेंगे जागरूक: रैली में शामिल पुलिसकर्मी रास्ते में पड़ने वाले स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे. उन्हें नशे के नुकसान बताए जाएंगे और इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इस दौरान भारत सरकार की नशामुक्ति हेल्पलाइन मानस 14446 के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी, ताकि नशे से जुड़ी समस्या होने पर जरूरतमंद लोग मदद ले सकें.

यूपी पुलिस की अखिल भारतीय बाइक रैली शुरू (Photo Credit: ETV Bharat) सरदार वल्लभभाई पटेल ने मजबूत और एकजुट भारत का सपना देखा था. इस सपने को पूरा करने के लिए युवाओं का नशे से दूर रहना जरूरी है. नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है. यूपी पुलिस भी इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है.- राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेगी यूपी पुलिस की बाइक रैली (Photo Credit: ETV Bharat)