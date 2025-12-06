सिरफिरे से परेशान UP पुलिस की महिला सिपाही; 4 महीने से मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेज रहा युवक, FIR
एक मोबाइल नंबर ब्लॉक करने पर दूसरे नंबर से कॉल करता है आरोपी, अवैध संबंध के लिए बना रहा दबाव.
Published : December 6, 2025 at 2:41 PM IST
लखनऊ : एक शख्स 4 महीने से महिला सिपाही को अश्लील मैसेज भेज रहा है. वह नए नंबरों से कॉल कर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा है. विरोध करने पर गालियां देता है. जान से मारने की धमकी भी देता है. महिला सिपाही ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.
पीड़िता यूपी पुलिस में सिपाही है. वह लखनऊ के ही एक इलाके की रहने वाली है. महिला पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया कि एक अज्ञात व्यक्ति करीब 4 महीने से कई अलग-अलग नंबरों से उसके मोबाइल पर कॉल कर अश्लील बातें करता है. एक नंबर ब्लॉक करने पर वह दूसरे नंबर से मैसेज भेजना शुरू कर देता है.
जान से मारने की दे रहा धमकी : महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि शख्स ने उनकी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी दी है. आरोपी ने अपना नाम रोहित सक्सेना बताया था. पुलिस विभाग में होने के बावजूद आरोपी उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है. आरोपी लगातार जान की धमकी भी दे रहा है. इससे वह परेशान हैं.
'रास्ते में एक्सीडेंट करवा दूंगा' : पीड़िता के अनुसार आरोपी कहता है कि रास्ते में एक्सीडेंट करवाकर वह उनकी हत्या करवा देगा. महिला सिपाही ने कई बार आरोपी को समझाया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. परेशान होकर महिला सिपाही ने शिकायत दर्ज कराई है.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस : मामले में एसीपी बाजारखाला वीरेंद्र विक्रम ने बताया कि राजधानी में तैनात एक महिला सिपाही एक अज्ञात शख्स की हरकतों से परेशान है. बाजारखाला थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. उसकी तलाश की जा रही है.
पिछले साल भी सामने आया था एक मामला : साल 2024 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. महिला सिपाही ने मनचले से परेशान होकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. प्रयागराज का रहने वाला मनीष उसे अश्लील वीडियो और फोटो भेज रहा था. महिला पुलिसकर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था. आरोपी की हरकतों से महिला पुलिसकर्मी पूरी तरह टूट गई थी.
