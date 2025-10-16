यूपी DGP ने आज से कैंसिल की छुट्टियां, इस दिन तक लगातार ड्यूटी पर रहेंगे पुलिसकर्मी
त्योहार के मद्देनजर जारी किया आदेश, सभी पुलिस कमिश्नरेट और पुलिस अधीक्षक को दिए कड़ी चौकसी के दिशा-निर्देश.
लखनऊः उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां को आगामी त्योहारों के मद्देनजर रद कर दिया गया है. 16 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है. इस संबंध में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा की तरफ से सभी पुलिस कमिश्नरेट और पुलिस अधीक्षको को आदेश जारी किया गया है.
डीजीपी ने जारी किया आदेशः पुलिस महानिदेशक की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए. इसके लिए पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि केवल बहुत जरूरी और आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही पुलिस वालों को छुट्टियां दी जाएंगी.
लखनऊ में चेकिंग शुरूः आगामी त्योहारों को देखते हुए राजधानी लखनऊ के सेंट्रल जोन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस विभाग ने बुधवार को चेकिंग अभियान चलाया. प्रमुख चौराहों, बाज़ारों की दुकानों और संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों की चेकिंग की गई. सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के लिए पुलिस फोर्स के साथ बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया था. हजरतगंज थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह समेत पुलिस कर्मियों ने कई जगह चेकिंग की.
