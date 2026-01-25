यूपी पुलिस ने युवकों को चाकू थमा बताया अपराधी, वायरल वीडियो में हुआ खुलासा

ETV Bharat / state

यूपी पुलिस ने युवकों को चाकू थमा बताया अपराधी

वायरल वीडियो थाना अकराबाद क्षेत्र के पनैठी चौकी का बताया जा रहा है.

पुलिस ने युवकों को चाकू थमा बताया अपराधी
पुलिस ने युवकों को चाकू थमा बताया अपराधी (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : January 25, 2026 at 9:05 PM IST

Published : January 25, 2026 at 9:05 PM IST

अलीगढ़: जिला पुलिस का एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक युवक के जैकेट में जबरन चाकू रखकर अपराधी साबित करने की कोशिश करते नजर आ रहा हैं. मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. वायरल वीडियो थाना अकराबाद क्षेत्र के पनैठी चौकी का बताया जा रहा है.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, दो दरोगा और दो पुलिसकर्मी मिलकर युवकों पर चाकू रख रहे हैं. एक अन्य दरोगा पूरे घटनाक्रम का वीडियो और फोटो बना रहा है, ताकि बाद में इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके. वायरल वीडियो में अकराबाद थाने के दरोगा रोहित सिद्धू, अलखराम व सिपाही मनोज कुमार और अमित कुमार दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है. सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर पुलिस ही इस तरह निर्दोष युवकों को अपराधी बनाने लगे, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे. कई यूजर्स ने इसे पुलिस की गुंडागर्दी बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, मामले में क्षेत्राधिकारी अतरौली संजीव तोमर ने बताया कि रविवार को वायरल वीडियो की जांच की गई. जांच में सामने आया कि यह वीडियो करीब दो माह पुराना है. मामला मोबाइल लुटेरों की गिरफ्तारी से जुड़ा बताया जा रहा है. मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है.


क्षेत्राधिकारी संजीव तोमर ने बताया कि मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है. यदि जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध या दोषपूर्ण पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. कानून से ऊपर कोई नहीं है और गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह वर्दी में ही क्यों न हों.

