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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा: लखनऊ में ट्रेनों पर परीक्षार्थियों का कब्जा, बेगमपुरा-नीलांचल एक्सप्रेस में हंगामा

चारबाग स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा देकर वापस लौट रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार शाम कई ट्रेनों पर कब्जा जमा लिया. गोरखपुर के लिए लखनऊ जंक्शन से रेलवे प्रशासन ने दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था, लेकिन ये सारे प्रयास भी नाकाफी साबित हुए. वाराणसी जाने वाली शटल सुपरफास्ट, कानपुर जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस और लखनऊ-आगरा इंटरसिटी सहित कई प्रमुख ट्रेनों में अभ्यर्थियों का भारी जमावड़ा देखा गया. सोमवार देर रात तक चारबाग और लखनऊ जंक्शन स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ लगातार जुटती रही. स्पेशल ट्रेनों के संचालन में रेलवे के छूटे पसीने: रेलवे प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए लखनऊ स्टेशन से प्रयागराज और वाराणसी के लिए दो अतिरिक्त ट्रेन रेक तैयार किए थे. हालांकि सिर्फ तीन प्लेटफार्मों से हो रहे ट्रेन संचालन की तकनीकी दिक्कतों के बीच रेलवे इन स्पेशल ट्रेनों को समय पर संचालित नहीं कर सका. इसी बीच वाराणसी से लखनऊ पहुंची बेगमपुरा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस-3, एस-5 और एसी थर्ड कोच बी-1 में परीक्षार्थी जबरन चढ़ गए. इस ट्रेन से जम्मूतवी जाने वाले नियमित यात्रियों को भारी धक्कामुक्की का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मौके पर तैनात आरपीएफ ने कोच को खाली कराया. लखनऊ में पुलिस परीक्षा स्पेशल ट्रेनें फेल. (Photo Credit: ETV Bharat) AC कोच-चेयरकार पर परीक्षार्थियों का कब्जा: करीब साढ़े सात घंटे की देरी से पहुंची नीलांचल एक्सप्रेस में आगरा की ओर जाने वाले अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पहली पाली के परीक्षार्थी लखनऊ जंक्शन-आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस से रवाना हुए, जिससे नियमित यात्रियों को सीटें नहीं मिल सकीं. इस ट्रेन के कोच सी-1 में परीक्षार्थियों द्वारा सीट कब्जा करने से आम यात्री पूरे रास्ते परेशान रहे. इसके अलावा गोरखपुर इंटरसिटी की एसी चेयरकार कोच में भी परीक्षार्थियों ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था. यात्रियों-अभ्यर्थियों के बीच हुई नोंकझोंक: लखनऊ से वाराणसी जाने वाली शटल सुपरफास्ट के जनरल और एसएलआर कोच में भयंकर धक्कामुक्की के बीच परीक्षार्थी और आम यात्री प्रवेश कर सके. स्थिति यह रही कि कई यात्री ट्रेन में प्रवेश न मिलने के कारण प्लेटफार्म पर बाहर ही खड़े रह गए. इस ट्रेन से अधिकतर जौनपुर और बीच के अन्य स्टेशनों के यात्री व परीक्षार्थी रवाना हुए. सफर के दौरान एसी चेयरकार और स्लीपर कोच में यात्रियों और परीक्षार्थियों के बीच तीखी नोंकझोंक भी देखने को मिली.