यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा: लखनऊ में ट्रेनों पर परीक्षार्थियों का कब्जा, बेगमपुरा-नीलांचल एक्सप्रेस में हंगामा
लखनऊ में अभ्यर्थियों ने कई ट्रेनों के एसी और स्लीपर कोच पर कब्जा कर लिया, जिससे यात्रियों से नोकझोंक हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 10:22 PM IST
लखनऊ: लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा देकर वापस लौट रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार शाम कई ट्रेनों पर कब्जा जमा लिया. गोरखपुर के लिए लखनऊ जंक्शन से रेलवे प्रशासन ने दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था, लेकिन ये सारे प्रयास भी नाकाफी साबित हुए. वाराणसी जाने वाली शटल सुपरफास्ट, कानपुर जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस और लखनऊ-आगरा इंटरसिटी सहित कई प्रमुख ट्रेनों में अभ्यर्थियों का भारी जमावड़ा देखा गया. सोमवार देर रात तक चारबाग और लखनऊ जंक्शन स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ लगातार जुटती रही.
स्पेशल ट्रेनों के संचालन में रेलवे के छूटे पसीने: रेलवे प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए लखनऊ स्टेशन से प्रयागराज और वाराणसी के लिए दो अतिरिक्त ट्रेन रेक तैयार किए थे. हालांकि सिर्फ तीन प्लेटफार्मों से हो रहे ट्रेन संचालन की तकनीकी दिक्कतों के बीच रेलवे इन स्पेशल ट्रेनों को समय पर संचालित नहीं कर सका. इसी बीच वाराणसी से लखनऊ पहुंची बेगमपुरा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस-3, एस-5 और एसी थर्ड कोच बी-1 में परीक्षार्थी जबरन चढ़ गए. इस ट्रेन से जम्मूतवी जाने वाले नियमित यात्रियों को भारी धक्कामुक्की का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मौके पर तैनात आरपीएफ ने कोच को खाली कराया.
AC कोच-चेयरकार पर परीक्षार्थियों का कब्जा: करीब साढ़े सात घंटे की देरी से पहुंची नीलांचल एक्सप्रेस में आगरा की ओर जाने वाले अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पहली पाली के परीक्षार्थी लखनऊ जंक्शन-आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस से रवाना हुए, जिससे नियमित यात्रियों को सीटें नहीं मिल सकीं. इस ट्रेन के कोच सी-1 में परीक्षार्थियों द्वारा सीट कब्जा करने से आम यात्री पूरे रास्ते परेशान रहे. इसके अलावा गोरखपुर इंटरसिटी की एसी चेयरकार कोच में भी परीक्षार्थियों ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था.
यात्रियों-अभ्यर्थियों के बीच हुई नोंकझोंक: लखनऊ से वाराणसी जाने वाली शटल सुपरफास्ट के जनरल और एसएलआर कोच में भयंकर धक्कामुक्की के बीच परीक्षार्थी और आम यात्री प्रवेश कर सके. स्थिति यह रही कि कई यात्री ट्रेन में प्रवेश न मिलने के कारण प्लेटफार्म पर बाहर ही खड़े रह गए. इस ट्रेन से अधिकतर जौनपुर और बीच के अन्य स्टेशनों के यात्री व परीक्षार्थी रवाना हुए. सफर के दौरान एसी चेयरकार और स्लीपर कोच में यात्रियों और परीक्षार्थियों के बीच तीखी नोंकझोंक भी देखने को मिली.
RPF और GRP ने संभाला मोर्चा: परेशान यात्रियों ने ट्रेनों में हंगामे की शिकायत तुरंत रेलवे प्रशासन और कंट्रोल रूम से की. मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ अभ्यर्थियों को ट्रेनों से नीचे उतार दिया. इसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई परीक्षार्थियों को स्टेशन के होल्डिंग एरिया में ही रोक दिया गया. लखनऊ स्टेशन और लखनऊ जंक्शन पर देर रात तक परीक्षा देकर ट्रेनों से वापस लौट रहे अभ्यर्थियों की रेलमपेल मची रही.
प्लेटफार्म पर रात भर डटे रहे परीक्षार्थी: सोमवार रात को जहाँ परीक्षा दे चुके छात्र लौट रहे थे, वहीं मंगलवार सुबह की पाली में परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थी भी रात में ही पहुंच गए. इसके चलते रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर रात भर अभ्यर्थियों की काफी ज्यादा भीड़ जमा रही. ट्रेनों में जगह न मिलने के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों और छात्रों ने बसों से भी अपनी यात्रा पूरी की. बसों में उमड़ी इस भीड़ के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई एक विशेष रियायत सबसे बड़ा कारण रही.
रोडवेज बसों के किराए में 50 प्रतिशत की छूट: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों के लिए बस किराए में 50% छूट की घोषणा की थी. इसके बाद बस से सफर कर रहे अभ्यर्थियों ने परिचालकों को अपना एडमिट कार्ड दिखाया और आधे किराए पर अपना सफर पूरा किया. हालांकि, सुबह की पाली में परीक्षा देने पहुंचे कुछ अभ्यर्थियों ने यह शिकायत भी की कि उन्हें आधे किराए पर यात्रा करने का लाभ नहीं दिया गया.
नियमों के फेर में फंसे कुछ परीक्षार्थी: जब रोडवेज प्रशासन ने किराए में छूट न मिलने की इस शिकायत की जांच कराई तो इसके पीछे का तकनीकी कारण साफ हो गया. जांच में पता चला कि जिन अभ्यर्थियों को छूट नहीं मिली, उन्होंने रविवार रात 12 बजे से पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर दी थी. जबकि सरकार के नियमानुसार किराए में यह विशेष छूट रविवार और सोमवार की रात 12 बजे के बाद से ही लागू की गई थी.
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