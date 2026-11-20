AI और साइबर तकनीक से होगी लैस यूपी पुलिस, IIT कानपुर सहित तीन संस्थानों से किया समझौता
इन सस्थाओं से मिलकर यूपी पुलिस साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल पुलिसिंग और डेटा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में काम करेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 10:25 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के लिए तीन बड़े संस्थानों के साथ समझौता किया गया है. पुलिस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और Protean eGov Technologies Limited के साथ तीन अलग-अलग समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.
इसके तहत साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल पुलिसिंग और डेटा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा.
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के मार्गदर्शन में की गई इस पहल का मकसद पुलिस की जांच व्यवस्था को तकनीक से जोड़ना और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाना है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने तकनीकी आधुनिकीकरण को अपनी 10 प्राथमिकताओं में शामिल किया है.
IIT कानपुर के साथ साइबर अपराध की जांच पर काम
IIT कानपुर के साथ हुए समझौते में साइबर सुरक्षा, साइबर फॉरेंसिक और AI तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके तहत पुलिस की डिजिटल व्यवस्था की सुरक्षा जांचने, साइबर हमलों और खतरों की पहचान करने और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए नई तकनीक विकसित करने पर काम होगा.
अपराध की जांच में आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और AI के इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी. साथ ही पुलिसकर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने और संयुक्त शोध परियोजनाएं चलाने पर भी सहमति बनी है.
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन से सुधरेंगी ऑनलाइन सेवाएं
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ हुए समझौते का मकसद पुलिस की ऑनलाइन सेवाओं और आंतरिक कामकाज को आधुनिक बनाना है. इसके तहत नए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने और अलग अलग सरकारी तकनीकी प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर काम किया जाएगा. इससे आम लोगों को पुलिस से जुड़ी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी. साथ ही पुलिस के प्रशासनिक और परिचालन कार्यों में भी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा.
डेटा साझा करने की व्यवस्था होगी सुरक्षित
Protean eGov Technologies Limited के साथ हुए समझौते में पुलिस की अलग अलग डिजिटल प्रणालियों के बीच सुरक्षित तरीके से डेटा साझा करने और उन्हें आपस में जोड़ने पर काम होगा. इसमें डिजिटल पहचान, प्रमाणीकरण, डेटा सुरक्षा और आधुनिक डेटा प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं. इससे पुलिस को अलग अलग प्रणालियों से मिलने वाली जानकारी का बेहतर इस्तेमाल करने और डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद मिलेगी.
तीनों समझौतों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं भगवान स्वरूप ने हस्ताक्षर किए. इस पूरी प्रक्रिया में डीआईजी तकनीकी सेवाएं आशीष तिवारी की भी अहम भूमिका रही. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन समझौतों के तहत होने वाले काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए जाएंगे.