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AI और साइबर तकनीक से होगी लैस यूपी पुलिस, IIT कानपुर सहित तीन संस्थानों से किया समझौता

AI और साइबर तकनीक से होगी लैस यूपी पुलिस. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के लिए तीन बड़े संस्थानों के साथ समझौता किया गया है. पुलिस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और Protean eGov Technologies Limited के साथ तीन अलग-अलग समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

इसके तहत साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल पुलिसिंग और डेटा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा.

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के मार्गदर्शन में की गई इस पहल का मकसद पुलिस की जांच व्यवस्था को तकनीक से जोड़ना और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाना है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने तकनीकी आधुनिकीकरण को अपनी 10 प्राथमिकताओं में शामिल किया है. IIT कानपुर के साथ साइबर अपराध की जांच पर काम IIT कानपुर के साथ हुए समझौते में साइबर सुरक्षा, साइबर फॉरेंसिक और AI तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके तहत पुलिस की डिजिटल व्यवस्था की सुरक्षा जांचने, साइबर हमलों और खतरों की पहचान करने और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए नई तकनीक विकसित करने पर काम होगा. अपराध की जांच में आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और AI के इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी. साथ ही पुलिसकर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने और संयुक्त शोध परियोजनाएं चलाने पर भी सहमति बनी है.