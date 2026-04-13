ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन: बुलंदशहर में 50 हजार का इनामी दबोचा, मेरठ से भी बदमाश गिरफ्तार

बुलंदशहर/मेरठ: बुलंदशहर के अनूपशहर में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश विनोद शर्मा गिरफ्तार किया गया है. वहीं, मेरठ पुलिस ने भी एक बदमाश को दबोचने में सफलता हासिल की है. वहीं, बुलंदशहर में पुलिस ने गो तस्कर को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है.

बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान फायरिंग: पुलिस के मुताबिक ​अनूपशहर पुलिस क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध को रुकने का इशारा किया गया. रुकने के बजाय बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विनोद के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है. सीओ अनूपशहर विकास कुमार के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश विनोद शर्मा पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे आधा दर्जन से भी अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी और इस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.







बुलंदशहर पुलिस ने दो लुटेरों को दबोचा: औरंगाबाद में दिनदहाड़े लूट के आरोपी बदमाश सचिन और कपिल को महज़ 6 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार के आदेश पर पशु व्यापारियों से पैसे छीनने वालों को पकड़ने के लिए तीन टीम स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम और थाना औरंगाबाद टीम का गठन किया गया था. टीम ने 6 घंटों में ही लूट को वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया





मेरठ में गो तस्करों से मुठभेड़: मेरठ में कल रात गंगनहर पटरी पर पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश मोनिश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो अन्य साथियों सरताज उर्फ धमाका और दिलशाद को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

सीओ सरधना आशुतोष कुमार के मुताबिक बदमाशों से पूछताछ की जा रही है.



