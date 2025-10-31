ETV Bharat / state

प्रयागराज में रावेन्द्र हत्याकांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, सोनभद्र में गो तस्कर को लगी गोली

यूपी पुलिस का एक्शन जारी, रावेन्द्र हत्याकांड के 7 में 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके.

up police encounter arrests accused ravendra murder case prayagraj cow smuggler shot sonbhadra.
प्रयागराज और रॉबर्ट्सगंज में दो अपराधी मुठभेड़ में गिरफ्तार. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज/सोनभद्रः यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है. पुलिस ने प्रयागराज के रावेन्द्र हत्याकांड में शामिल एक अन्य अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, सोनभद्र में पुलिस ने एक गो तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है. दोनों ही आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.


प्रयागराज में एनकाउंटर: डीसीपी मनीष सांडिल्य ने बताया कि फैसल उर्फ काले मरियाडीह का रहने वाला था जो रावेंद्र हत्याकांड में आरोपी है. वह फरार चल रहा था. मुखबिर से सूचना पर उसकी घेराबंदी की गई. इस पर अभियुक्त ने गोली चलानी शुरू कर दी. बचाव में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से एक तमंचा समेत अवैध असलहे बरामद हुए हैं. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उससे पूछताछ की जाएगी. बता दें कि बीती 21 अक्टूबर को पेट्रोल भराते समय रावेंद्र की आरोपियों ने ईंट पत्थर से मार कर हत्या कर दी थी. वह रोडवेज में संविदा पर ड्राइवर था. इस मामले में पुलिस 7 आरोपियों में 5 को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है.

सोनभद्र में गो तस्कर दबोचाः रॉबर्ट्सगंज में नौगढ़ पुलिया के पास गुरुवार को गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक गो तस्कर जितेंद्र यादव निवासी ग्राम झरिया के पैर में गोली लग गई. अन्य बदमाश कूदकर भाग गए. पुलिस ने मौके से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है. घायल आरोपी जितेंद्र यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक उससे पूछताछ कर अन्य साथियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

TAGGED:

UP POLICE ACTION
यूपी पुलिस एनकाउंटर
RAVENDRA MURDER CASE PRAYAGRA
रावेन्द्र हत्याकांड
UP POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.