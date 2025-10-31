ETV Bharat / state

प्रयागराज में रावेन्द्र हत्याकांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, सोनभद्र में गो तस्कर को लगी गोली

प्रयागराज/सोनभद्रः यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है. पुलिस ने प्रयागराज के रावेन्द्र हत्याकांड में शामिल एक अन्य अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, सोनभद्र में पुलिस ने एक गो तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है. दोनों ही आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



प्रयागराज में एनकाउंटर: डीसीपी मनीष सांडिल्य ने बताया कि फैसल उर्फ काले मरियाडीह का रहने वाला था जो रावेंद्र हत्याकांड में आरोपी है. वह फरार चल रहा था. मुखबिर से सूचना पर उसकी घेराबंदी की गई. इस पर अभियुक्त ने गोली चलानी शुरू कर दी. बचाव में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से एक तमंचा समेत अवैध असलहे बरामद हुए हैं. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उससे पूछताछ की जाएगी. बता दें कि बीती 21 अक्टूबर को पेट्रोल भराते समय रावेंद्र की आरोपियों ने ईंट पत्थर से मार कर हत्या कर दी थी. वह रोडवेज में संविदा पर ड्राइवर था. इस मामले में पुलिस 7 आरोपियों में 5 को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है.



सोनभद्र में गो तस्कर दबोचाः रॉबर्ट्सगंज में नौगढ़ पुलिया के पास गुरुवार को गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक गो तस्कर जितेंद्र यादव निवासी ग्राम झरिया के पैर में गोली लग गई. अन्य बदमाश कूदकर भाग गए. पुलिस ने मौके से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है. घायल आरोपी जितेंद्र यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक उससे पूछताछ कर अन्य साथियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.