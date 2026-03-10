ETV Bharat / state

प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर यूपी पुलिस का जोर; DGP ने कहा- संभल और फिरोजाबाद मॉडल पूरे प्रदेश में होगा लागू

नेशनल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर मौजूद उत्तर प्रदेश पुलिस का टारगेट नंबर वन बनना

Published : March 10, 2026 at 8:53 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के सभी जोनल एडीजी, पुलिस कमिश्नर और कप्तानों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की. बैठक में सामने आया कि पुलिस की सक्रियता और प्रभावी मॉनिटरिंग के चलते पूरे प्रदेश में जनशिकायतों के मामलों में अभूतपूर्व कमी आई है. विशेष रूप से संभल, फिरोजाबाद और इटावा जैसे जनपदों ने जनशिकायतों के निस्तारण में करीब 70 प्रतिशत तक का सुधार कर एक मिसाल पेश की है.

DGP ने इन जिलों के सफल क्रियान्वयन को संभल और फिरोजाबाद मॉडल करार देते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए हैं. अब थानों और चौकियों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए जनशिकायतों का समयबद्ध निस्तारण एक अनिवार्य मानक माना जाएगा.

संभल, फिरोजाबाद और इटावा ने पेश की मिसाल: ​समीक्षा के दौरान पाया गया कि DGP के जून 2025 में दिए गए, 40 प्रतिशत कमी' के लक्ष्य को कई जिलों ने पार कर लिया है. ​संभल, फिरोजाबाद और इटावा में जनशिकायतों में लगभग 70 प्रतिशत की कमी आई है. ​गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली और बुलंदशहर समेत 15 जनपदों में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई. DGP ने इन जिलों में अपनाए गए प्रभावी उपायों का रिपोर्ट मांगा है ताकि इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके.

FIR से पहले की पुलिसिंग पर जोर: ​DGP राजीव कृष्ण ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग यानी अपराध होने से पहले की कार्रवाई को मजबूत किया जाए. उन्होंने कहा कि छोटे विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझा लिया जाए, ताकि वे FIR तक न पहुंचे.

यूपी को नंबर-1 बनाने का लक्ष्य: ​भारत सरकार की रैंकिंग में वर्तमान में तीसरे स्थान पर मौजूद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब 1 स्थान का लक्ष्य रखा है. DGP ने निर्देश दिए कि ​सामान्य मामलों की विवेचना 60 दिन में पूरी की जाए. ​गंभीर अपराधों की विवेचना 90 दिन में पूरी कर चार्जशीट दाखिल की जाए.

सड़क हादसों में कमी: ​ज़ीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट अभियान के तहत प्रदेश की 88 इकाइयों में से 54 में सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है. श्रावस्ती में 83%, गाजियाबाद ग्रामीण जोन में 53% और जालौन में 48% तक हादसे कम हुए हैं.

​यक्ष ऐप और ऑपरेशन दहन: ​यक्ष ऐप: DGP ने कहा कि यह ऐप बीट पुलिसिंग का आधार स्तंभ बनेगा और अपराध-मुक्त समाज का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा.

​ड्रग्स के खिलाफ जंग: एएनटीएफ की तरफ से ऑपरेशन दहन चलाया जा रहा है. इसके तहत मादक पदार्थों के तस्करों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा.

​डिजिटल पुलिसिंग और ई-साक्ष्य: ​DGP ने पुलिस बल को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाने के लिए ई-साक्ष्य के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया. उन्होंने निर्देश दिए कि वैज्ञानिक और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को सजा दिलाई जाए.

सड़क हादसों में 40% कमी लाने का लक्ष्य: ​गुड गवर्नेंस: 48 जनपदों में जनशिकायतों में 30% से अधिक का सुधार. जिन जिलों में सुधार नहीं दिखा, उन्हें कार्ययोजना सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए.

