प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर यूपी पुलिस का जोर; DGP ने कहा- संभल और फिरोजाबाद मॉडल पूरे प्रदेश में होगा लागू

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के सभी जोनल एडीजी, पुलिस कमिश्नर और कप्तानों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की. बैठक में सामने आया कि पुलिस की सक्रियता और प्रभावी मॉनिटरिंग के चलते पूरे प्रदेश में जनशिकायतों के मामलों में अभूतपूर्व कमी आई है. विशेष रूप से संभल, फिरोजाबाद और इटावा जैसे जनपदों ने जनशिकायतों के निस्तारण में करीब 70 प्रतिशत तक का सुधार कर एक मिसाल पेश की है. DGP ने इन जिलों के सफल क्रियान्वयन को संभल और फिरोजाबाद मॉडल करार देते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए हैं. अब थानों और चौकियों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए जनशिकायतों का समयबद्ध निस्तारण एक अनिवार्य मानक माना जाएगा. ​संभल, फिरोजाबाद और इटावा ने पेश की मिसाल: ​समीक्षा के दौरान पाया गया कि DGP के जून 2025 में दिए गए, 40 प्रतिशत कमी' के लक्ष्य को कई जिलों ने पार कर लिया है. ​संभल, फिरोजाबाद और इटावा में जनशिकायतों में लगभग 70 प्रतिशत की कमी आई है. ​गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली और बुलंदशहर समेत 15 जनपदों में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई. DGP ने इन जिलों में अपनाए गए प्रभावी उपायों का रिपोर्ट मांगा है ताकि इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके.