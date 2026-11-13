यूपी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 2024 और 2025 बैच के 12 IPS अफसरों को मिली नई तैनाती, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 2024 और 2025 बैच के 12 आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:57 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 12 आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. इस महत्वपूर्ण सूची में 2024 और 2025 बैच के युवा और ऊर्जावान अधिकारी शामिल हैं. शासन स्तर से जारी आदेश के मुताबिक इन सभी अधिकारियों को प्रदेश के अलग-अलग प्रमुख जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में भेजा गया है. नई तैनाती पाने वाले इन अधिकारियों में 2025 बैच के आठ और 2024 बैच के चार आईपीएस अधिकारी शामिल हैं.
गोरखपुर, वाराणसी और गाजियाबाद समेत इन जिलों में 2025 बैच के अफसर तैनात: नई पदस्थापना की सूची में 2025 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक अंजनी सिंह को गोरखपुर जिले में नई तैनाती मिली है, जबकि आदित्य आचार्य को पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी भेजा गया है. इसी क्रम में अक्षत मंडियाल को जौनपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आयेंद्र कुमार को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में नई जिम्मेदारी मिली है.
इस बैच की महिला आईपीएस अधिकारी कशिश कालरा को कानपुर देहात में तैनात किया गया है ताकि वहां की व्यवस्था को मजबूती मिल सके. वहीं कुणाल कुमार को प्रतापगढ़ और कुणाल यादव को सहारनपुर जिले में नई तैनाती के लिए भेजा गया है.
लखनऊ कमिश्नरेट, मथुरा और सीतापुर में 2024 बैच के अधिकारियों की कमान: दूसरी ओर 2024 बैच की आईपीएस अधिकारी के. अर्पिता को हरदोई जिले में नई तैनाती दी गई है. इसी बैच के राजेंद्र बिश्नोई को एटा भेजा गया है, जबकि शिवांक चौधरी को राजधानी के पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा सृष्टि मिश्रा को धार्मिक नगरी मथुरा और योगेंद्र मीणा को सीतापुर जिले में नई तैनाती मिली है. इन सभी युवा अधिकारियों की जिलों और कमिश्नरेट में नियुक्ति से जमीनी स्तर पर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है.
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