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यूपी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 2024 और 2025 बैच के 12 IPS अफसरों को मिली नई तैनाती, देखें पूरी लिस्ट

कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 12 आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. इस महत्वपूर्ण सूची में 2024 और 2025 बैच के युवा और ऊर्जावान अधिकारी शामिल हैं. शासन स्तर से जारी आदेश के मुताबिक इन सभी अधिकारियों को प्रदेश के अलग-अलग प्रमुख जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में भेजा गया है. नई तैनाती पाने वाले इन अधिकारियों में 2025 बैच के आठ और 2024 बैच के चार आईपीएस अधिकारी शामिल हैं.

गोरखपुर, वाराणसी और गाजियाबाद समेत इन जिलों में 2025 बैच के अफसर तैनात: नई पदस्थापना की सूची में 2025 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक अंजनी सिंह को गोरखपुर जिले में नई तैनाती मिली है, जबकि आदित्य आचार्य को पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी भेजा गया है. इसी क्रम में अक्षत मंडियाल को जौनपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आयेंद्र कुमार को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में नई जिम्मेदारी मिली है.

12 युवा आईपीएस अधिकारियों को मिली जिलों और कमिश्नरेट की जिम्मेदारी. (Photo Credit: ETV Bharat) इस बैच की महिला आईपीएस अधिकारी कशिश कालरा को कानपुर देहात में तैनात किया गया है ताकि वहां की व्यवस्था को मजबूती मिल सके. वहीं कुणाल कुमार को प्रतापगढ़ और कुणाल यादव को सहारनपुर जिले में नई तैनाती के लिए भेजा गया है.