छोटी सी Email चुटकियों में पकड़वा सकती है बड़े अपराधी

लखनऊ: क्या आप जानते हैं कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए बस एक ईमेल काफी है. ईमेल के जरिए न केवल उसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है बल्कि पकड़ा भी जा सकता है. यह टिप्स सोमवार को यूपी पुलिस कर्मियों को खास कार्यशाला में दिए गए.



कहां आयोजित हुई कार्यशाला: स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स के संगोष्ठी सदन में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई. पुलिस आयुक्त लखनऊ अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला में पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया और ओपन सोर्स टूल्स के जरिए विवेचना में तेजी लाने के गुर सिखाए गए. संयुक्त पुलिस आयुक्त अपर्णा कुमार और बब्लू कुमार भी सत्र के दौरान मौजूद रहे.



डिजिटल फुटप्रिंट से बेनकाब होंगे चेहरे: ​विवेचना और सूचना संकलन को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए विशेषज्ञों ने पुलिस बल को आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराया. प्रशिक्षुओं को OSINT (Open Source Intelligence) के अंतर्गत Netgrid, Epieos, DNS checker और Namint जैसे फ्री टूल्स का व्यावहारिक ज्ञान दिया गया. विशेषज्ञों ने सिखाया कि कैसे किसी संदिग्ध की केवल Email ID या सामान्य डिजिटल जानकारी के माध्यम से उसके पूरे डिजिटल फुटप्रिंट इंटरनेट पर उसकी गतिविधियां प्राप्त की जा सकती है. इससे उसे पकड़ने में आसानी होगी.



​UPATS के विशेषज्ञों ने दिए टिप्स: ​प्रशिक्षण सत्र का संचालन UPATS के सोशल मीडिया सेल प्रभारी अरविन्द कुमार वर्मा और उनकी टीम ने किया. यह सत्र एसीपी महिला अपराध एवं साइबर क्राइम सौम्या पाण्डेय की देखरेख में आयोजित हुआ. कार्यशाला में लखनऊ के सभी जोन्स की सोशल मीडिया स्वाट टीमें, वर्ष 2023 बैच के नए उप-निरीक्षक और थानों पर तैनात कंप्यूटर एक्सपर्ट आरक्षियों सहित लगभग 170 पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया.



स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम: ​कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विवेचना की गुणवत्ता में सुधार करना और अपराधियों को पकड़ने में लगने वाले समय को कम करना है. साइबर विशेषज्ञ के अनुसार, वर्तमान में अपराधी डिजिटल माध्यमों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं. ऐसे में पुलिस का इन फ्री टूल्स में दक्ष होना बेहद अनिवार्य है.



