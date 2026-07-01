मेरठ: यूपी पुलिस के सिपाही की मां की गला रेतकर हत्या, इलाके में सनसनी
लूट के इरादे से बदमाशों के घर में घुसने की आशंका, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 1:59 PM IST
मेरठ: जनपद से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर मोहल्ला में बुधवार की सुबह 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. मृतका का शव उनके घर में खून से लथपथ हालत में मिला. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
मृतका की पहचान 68 वर्षीय फूल समुद्री के रूप में हुई है, जो रामनगर की निवासी थीं. उनके पति राम सिंह की पहले ही मृत्यु हो चुकी है. फूल समुद्री का बेटा विपिन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है, जो वर्तमान में संभल जिले में तैनात है. बेटे की बाहर पोस्टिंग होने के कारण फूल समुद्री इस मकान में अकेली ही रहती थीं.
जानकारी के मुताबिक, रोजाना की तरह बुधवार सुबह मोहल्ले की ही एक अन्य महिला शरबती उनके घर पहुंची थी. सुबह करीब 8 बजे जब शरबती घर के भीतर दाखिल हुई, जहां फूल समुद्री का खून से लथपथ शव देखकर उसके होश उड़ गए. शरबती के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के पड़ोसी और ग्रामीण तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई.
सिपाही की मां की हत्या की खबर मिलते ही थाना प्रभारी सुदीश सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कुछ ही देर में सीओ सदर देहात सुधीर सिंह और एसपी देहात (ग्रामीण) अभिजीत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए. पुलिस ने फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए हैं.
शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतका के कान के कुंडल और गले की सोने की चेन गायब है. आशंका जताई जा रही है कि देर रात या तड़के बदमाश लूट के इरादे से घर में दाखिल हुए होंगे और विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि परीक्षितगढ़ के रामनगर में एक 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव उनके घर में मिला है, जिनकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है. मृतका का बेटा यूपी पुलिस में कांस्टेबल है. प्रथम दृष्टया महिला के शरीर से कुंडल और चेन गायब मिले हैं, जिससे मामला लूट के विरोध में हत्या का प्रतीत हो रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के खुलासे के लिए 3 अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, आस-पास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.
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