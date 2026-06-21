ETV Bharat / state

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, 23 जून तक दर्ज कराएं आपत्ति

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की सभी 6 पालियों की आधिकारिक आंसर-की (उत्तर कुंजी) अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है. इसके साथ ही बोर्ड ने 32,679 पदों पर होने वाली इस सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां भी मांगी हैं. यदि किसी उम्मीदवार को किसी भी प्रश्न या उत्तर पर कोई संदेह है, तो वह निर्धारित समय सीमा यानी 23 जून की मध्यरात्रि तक बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.



यह लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों के कुल 1183 केंद्रों पर 8, 9 और 10 जून को आयोजित की गई थी. बोर्ड ने कहा है कि आपत्ति दर्ज कराते समय अभ्यर्थियों को अपने दावों के समर्थन में प्रासंगिक पाठ्यपुस्तक या किसी आधिकारिक प्रामाणिक स्रोत को साक्ष्य के रूप में अपलोड करना होगा. बिना किसी प्रमाण के भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं होगा. इन आपत्तियों की जांच विशेषज्ञों का एक पैनल करेगा और यदि कोई गलती पाई जाती है, तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों के अंक भी सुधारे जाएंगे. आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आपत्ति दर्ज कराएं.





गौरतलब है कि योगी सरकार ने 31 दिसंबर को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें सिविल पुलिस के अलावा पीएसी (PAC), विशेष सुरक्षा बल (SSF), महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पद शामिल हैं. कुल पदों में से सिविल पुलिस के लिए 10,469 पद (महिला और पुरुष), पीएसी के लिए 15,131 पद (केवल पुरुष) और यूपी एसएसएफ के लिए 1341 पद निर्धारित किए गए हैं.



ये भी पढ़ेंः यूपी में आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी राहत: अब जिला स्तर पर ही दूर होंगी कार्ड रिजेक्शन और अप्रूवल की समस्याएं