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यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा; 21.92 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, तीसरे दिन तीन फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस कॉस्टेबल भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन दोनों पालियों की परीक्षा पूरी हो गई है. पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किए गए आंकड़े के तहत कुल 75.94 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है.

पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कॉस्टेबल के 32,679 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए 28 लाख 86 हजार 798 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे. तीन दिन की छह पालियों में कुल 19,62,561 पुरुष (67.99 प्रतिशत) व 9,24,237 महिला (32.01 प्रतिशत) अभ्यर्थी शामिल हुए. तीन दिनों तक चली परीक्षा में कुल 21,92,236 (75.94 प्रतिशत) अभ्यर्थी शामिल हुए.

भर्ती बोर्ड के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर में बुधवार को मिहिर भोज पीजी कॉलेज में परीक्षार्थी एटा निवासी अंकित कुमार ई-केवाईसी मिसमैच होने पर पकड़ा गया. आरोप है कि जांच में सामने आया कि वह कूटरचित आधार कार्ड बनवाकर परीक्षा में शामिल हुआ था. मुकदमा दर्ज कर आरोपी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, दूसरी ओर बुधवार को कानपुर नगर स्थित लालू प्रसाद इंटर कॉलेज में अभ्यर्थी जौनपुर निवासी नागेश कुमार गिरफ्तार किया गया. आरोप है कि वह कूटरचित दस्तावेज बनाकर परीक्षा देने पहुंचा था.

वहीं, आरोप है कि अलीगढ़ में डीएवी बालिका इंटर कॉलेज में बुलंदशहर निवासी अंकित कूटरचित आधार कार्ड बनवाकर बुलंदशहर के ही निवासी अभ्यर्थी लोकेश के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था. संदेह होने पर गहन चेकिंग की गई और बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर वह पकड़ा गया. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.