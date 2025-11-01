ETV Bharat / state

कानपुर में सिपाही ने आईपीएस के भाई से की अभद्रता, गिरफ्तार

ऑफिसर्स कॉलोनी में देर रात टहलने निकले थे, पुलिस फोर्स से भी हाथापाई का आरोप.

up police constable misbehaves ips brother kanpur arrested.
कानपुर में सिपाही ने आईपीएस के भाई से की अभद्रता. (etv bharat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 10:00 AM IST

Updated : November 1, 2025 at 10:12 AM IST

कानपुर: आईपीएस के भाई से सिपाही के अभद्रता करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि अभद्रता करने वाला सिपाही नशे में था. उसके साथ एक सिपाही और था. इस मामले की शिकायत जैसे ही थाने पहुंची तो पुलिस हरकत में आ गई. चौकी इंचार्ज ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है. उसके साथी की पुलिस तलाश कर रही है.


क्या था पूरा मामला: पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार देर रात नशे में धुत सिपाही अन्य साथी पुलिस कर्मी के साथ घूम रहा था. इस दौरान आईपीएस ऑफिसर एसीपी स्वरूप नगर सुमित सुधाकर रामटेके के चचेरे भाई से आरोपी सिपाही ने अभद्रता कर दी. जानकारी पर स्वरूप नगर पुलिस पहुंची तो आरोपी ने पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई और अभद्रता की. इस बीच सूचना पर जब सर्किल फोर्स पहुंचा तो आरोपी सिपाही भाग निकला. पुलिस ने उसके साथ पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया. उसका मेडिकल कराया जा रहा है. उसके नशे में होने की पुष्टि हुई है. इस मामले में चौकी इंचार्ज ने दोनों सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.


टहलने निकले थे आईपीएस के भाई: एसीपी स्वरूप नगर सुमित सुधाकर रामटेके का आवास लक्ष्मण बाग ऑफीसर्स कॉलोनी में है. कुछ समय पहले ही उनके चचेरे छोटे भाई महाराष्ट्र से कानपुर पहुंचे थे. गुरुवार देर रात जब खाना खाने के बाद वह आवास के अंदर परिसर में ही टहल रहे थे. उनका आरोप है कि तभी डीसीपी पूर्वी के स्कॉर्ट का चालक अंकुर और साथी सिपाही प्रवीण ने उनसे अभद्रता कर दी. इसकी जानकारी उन्होंने अपने भाई को दी.


एसीपी की सूचना पर पहुंचा फोर्स: एसीपी की सूचना पर कार्यवाहक स्वरूप नगर थाना प्रभारी गोपीचंद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने आरोपी सिपाही अंकुर को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की. इस बीच मौका देखते ही उसका साथी प्रवीण वहां से भाग निकला. पुलिस की टीम ने आरोपित सिपाही का मेडिकल कराया. देर रात मेडिकल में अल्कोहल की पुष्टि हुई. इसके बाद चौकी प्रभारी सौरभ सिंह ने अंकुर और साथी प्रवीण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

चौकी प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर शांति भंग की कार्यवाही करते हुए अंकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दूसरे आरोपी सिपाही प्रवीण की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा.

