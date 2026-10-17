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यूपी सिपाही और होमगार्ड भर्ती 2025: हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, KGMU में मेडिकल बोर्ड करेगा दोबारा नाप-जोख

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से गिरेगी गाज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती-2025 और होमगार्ड भर्ती-2025 में शारीरिक माप के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए सैकड़ों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने चार अलग-अलग श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों की लंबाई और सीने की माप दोबारा कराने के लिए स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने का स्पष्ट निर्देश दिया है. यह विशेष मेडिकल जांच 31 अक्टूबर 2026 को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ में पूरी निष्पक्षता के साथ की जाएगी. हालांकि, जिन अभ्यर्थियों की दो सरकारी जांचों में समान परिणाम आया था और जिन्होंने निजी अस्पतालों के आधार पर दोबारा जांच मांगी थी, उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं.

अभ्यर्थियों ने शारीरिक माप की प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल: न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने अनुज कुमार और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक आदेश पारित किया. याचियों की तरफ से वकीलों ने दलील दी कि वे पूर्व में उपनिरीक्षक, सिपाही और होमगार्ड की अन्य भर्तियों की शारीरिक जांच में पूरी तरह से फिट पाए गए थे. उस समय उनकी लंबाई और सीने का माप निर्धारित सरकारी मानकों के बिल्कुल अनुरूप दर्ज हुआ था. अभ्यर्थियों का कहना था कि महज एक-दो साल के भीतर किसी भी वयस्क व्यक्ति की लंबाई या सीने का माप अचानक कम नहीं हो सकता, जिससे इस प्रक्रिया की शुद्धता पर संदेह पैदा होता है.

सरकारी पक्ष की दलीलें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला: प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने दलील दी कि भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक माप से असंतुष्ट अभ्यर्थियों को मौके पर ही अपील का अधिकार दिया गया था. उन्होंने कहा कि अपील के बाद भी यदि माप निर्धारित मानक से कम पाया जाता है, तो उसे ही अंतिम माना जाना चाहिए. हालांकि, याचियों के अधिवक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के 'सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट के निर्देश पर दोबारा हुई जांच में अभ्यर्थी की लंबाई सही पाई गई थी. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों को एक और अवसर देना पूरी तरह न्यायसंगत माना.