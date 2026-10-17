यूपी सिपाही और होमगार्ड भर्ती 2025: हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, KGMU में मेडिकल बोर्ड करेगा दोबारा नाप-जोख
हाईकोर्ट ने यूपी सिपाही और होमगार्ड भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर को केजीएमयू लखनऊ में दोबारा शारीरिक माप कराने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:23 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती-2025 और होमगार्ड भर्ती-2025 में शारीरिक माप के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए सैकड़ों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने चार अलग-अलग श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों की लंबाई और सीने की माप दोबारा कराने के लिए स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने का स्पष्ट निर्देश दिया है. यह विशेष मेडिकल जांच 31 अक्टूबर 2026 को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ में पूरी निष्पक्षता के साथ की जाएगी. हालांकि, जिन अभ्यर्थियों की दो सरकारी जांचों में समान परिणाम आया था और जिन्होंने निजी अस्पतालों के आधार पर दोबारा जांच मांगी थी, उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं.
अभ्यर्थियों ने शारीरिक माप की प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल: न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने अनुज कुमार और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक आदेश पारित किया. याचियों की तरफ से वकीलों ने दलील दी कि वे पूर्व में उपनिरीक्षक, सिपाही और होमगार्ड की अन्य भर्तियों की शारीरिक जांच में पूरी तरह से फिट पाए गए थे. उस समय उनकी लंबाई और सीने का माप निर्धारित सरकारी मानकों के बिल्कुल अनुरूप दर्ज हुआ था. अभ्यर्थियों का कहना था कि महज एक-दो साल के भीतर किसी भी वयस्क व्यक्ति की लंबाई या सीने का माप अचानक कम नहीं हो सकता, जिससे इस प्रक्रिया की शुद्धता पर संदेह पैदा होता है.
सरकारी पक्ष की दलीलें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला: प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने दलील दी कि भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक माप से असंतुष्ट अभ्यर्थियों को मौके पर ही अपील का अधिकार दिया गया था. उन्होंने कहा कि अपील के बाद भी यदि माप निर्धारित मानक से कम पाया जाता है, तो उसे ही अंतिम माना जाना चाहिए. हालांकि, याचियों के अधिवक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के 'सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट के निर्देश पर दोबारा हुई जांच में अभ्यर्थी की लंबाई सही पाई गई थी. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों को एक और अवसर देना पूरी तरह न्यायसंगत माना.
केजीएमयू में 31 अक्टूबर को होगी मेडिकल जांच: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चार श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे तक केजीएमयू, लखनऊ के प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. प्रधानाचार्य की देखरेख में गठित स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड अभ्यर्थियों की लंबाई और सीने की निष्पक्ष नाप-जोख करेगा. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तथा होमगार्ड विभाग को अपने उत्तरदायी अधिकारी भेजने होंगे, जो अभ्यर्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करेंगे. अभ्यर्थियों को अपना आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, वर्तमान भर्ती का प्रवेश पत्र और हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति साथ लाना अनिवार्य किया गया है.
निष्पक्ष जांच के निर्देश और 4 नवंबर को सुनवाई: कोर्ट ने यह भी कड़ा निर्देश दिया है कि मेडिकल बोर्ड को अभ्यर्थियों की पहले दर्ज की गई माप की जानकारी बिल्कुल नहीं दी जाएगी ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी रहे. केजीएमयू को इस मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 4 नवंबर को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी. वहीं निजी अस्पताल के प्रमाणपत्रों पर चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल निजी डॉक्टरों की रिपोर्ट पर्याप्त आधार नहीं बन सकती. इस प्रक्रिया के बाद अदालत ने शेष याचिकाओं को दोबारा सुनवाई के लिए 4 नवंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
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