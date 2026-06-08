यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा : पहली पाली का एग्ज़ाम देकर निकले युवा बोले- योगी सरकार में भी नहीं मिली नौकरी तो कभी नहीं मिलेगी
उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान से आए परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे. पहली पाली की परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने अपने मन की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 2:04 PM IST
मेरठ : उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा चल रही है. ऐसे में ईटीवी भारत से बातचीत में युवाओं ने अपने मन की बात कही.
परीक्षा को लेकर किसी व्यवस्थाओं को लेकर अभ्यर्थी संतुष्ट दिखे. मुजफ्फरनगर के रहने वाले मोहम्मद सादिक ने बताया कि अगर योगी सरकार में भी नौकरी नहीं मिली, तो कभी नहीं मिलेगी.
वहीं तमाम छात्रों ने परीक्षा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान से भी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे.
यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज से आयोजन किया जा रहा है. ऐसे में मेरठ में परीक्षा देने के बाद छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला. पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में अभ्यर्थियों ने अपने मन की बात कही.
उन्होंने बताया कि योगी सरकार में बहुत अच्छे इंतजाम इस बार किए गए हैं और साथ ही उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार वह नौकरी पा लेंगे. ईटीवी से बातचीत में प्रदेश के अलग-अलग कोनों से आए अभ्यर्थियों ने बात की मुजफ्फरनगर से पहुंचे सदीक मोहम्मद ने कहा कि अगर योगी सरकार में उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी वर्तमान सरकार में है. इतनी इससे पहले कभी नहीं रही.
राजस्थान के जोधपुर से परीक्षा देने पहुंचे गौरव कुमार ने कहा कि वह लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं पिछली बार भी अप सब इंस्पेक्टर में वे चूक गए थे. उन्होंने बताया कि और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं को अब तक दे चुके हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार वह खाकी पहनने का सपना पूरा कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे के बारे में सोचेंगे.
दिल्ली में रहने वाली काजल ने बताया कि यह उनका दूसरा अटेम्प्ट है, उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार नौकरी मिल जाएगी उनका एग्जाम भी अच्छा गया है उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र भी बहुत सामान्य रहा है ना ही तब था ना ही आसान लेकिन उन्हें करने में कोई समस्या नहीं हुई है और मैं उम्मीद है कि इस बार उन्हें नौकरी मिल जाएगी.
प्रीति ने बताया कि वह मूल रूप से बुलंदशहर जिले की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में मुरादाबाद में रहती हैं और वह यहां यूपी पुलिस की परीक्षा देने आई हैं.
उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और वह चाहती हैं कि उन्हें भी नौकरी मिल जाए और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें.
उन्होंने भी उम्मीद जताई कि योगी सरकार में उन्हें भरोसा है कि नौकरी इस बार मिल जाएगी. उनका पेपर अच्छा गया है.
मुरादाबाद से परीक्षा देने पहुंचे दीपक कुमार ने बताया कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इस वक्त भी 15 से ज्यादा फॉर्म भरे हुए हैं उन्हें भरोसा है कि इस बार उन्हें यूपी पुलिस में नौकरी मिल जाएगी.
प्रश्न पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र बेहद ही आसान था और जो पढ़ा था सब उसी में से आया है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार सब कुछ अच्छा होगा.
अलीगढ़ से पेपर देने पहुंचे दीपक यादव ने बताया कि इनका लास्ट अटेम्प्ट है. इस बार अगर नौकरी मिल गई तो मिल गई नहीं तो फिर नौकरी नहीं मिल पाएगी.
उन्होंने कहा कि पेपर बहुत अच्छा गया है और उन्हें पूरी उम्मीद भी है कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा.साथ उन्होंने व्यवस्थाओं पर भी कहा की व्यवस्था है संतोषजनक है और अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है.