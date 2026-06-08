ETV Bharat / state

यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा : पहली पाली का एग्ज़ाम देकर निकले युवा बोले- योगी सरकार में भी नहीं मिली नौकरी तो कभी नहीं मिलेगी

यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होने आए परीक्षार्थी. ( ETV Bharat )

मेरठ : उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा चल रही है. ऐसे में ईटीवी भारत से बातचीत में युवाओं ने अपने मन की बात कही. परीक्षा को लेकर किसी व्यवस्थाओं को लेकर अभ्यर्थी संतुष्ट दिखे. मुजफ्फरनगर के रहने वाले मोहम्मद सादिक ने बताया कि अगर योगी सरकार में भी नौकरी नहीं मिली, तो कभी नहीं मिलेगी. वहीं तमाम छात्रों ने परीक्षा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान से भी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे. यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों ने जताई खुशी. (ETV Bharat) यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज से आयोजन किया जा रहा है. ऐसे में मेरठ में परीक्षा देने के बाद छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला. पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में अभ्यर्थियों ने अपने मन की बात कही. उन्होंने बताया कि योगी सरकार में बहुत अच्छे इंतजाम इस बार किए गए हैं और साथ ही उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार वह नौकरी पा लेंगे. ईटीवी से बातचीत में प्रदेश के अलग-अलग कोनों से आए अभ्यर्थियों ने बात की मुजफ्फरनगर से पहुंचे सदीक मोहम्मद ने कहा कि अगर योगी सरकार में उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी वर्तमान सरकार में है. इतनी इससे पहले कभी नहीं रही. राजस्थान के जोधपुर से परीक्षा देने पहुंचे गौरव कुमार ने कहा कि वह लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं पिछली बार भी अप सब इंस्पेक्टर में वे चूक गए थे. उन्होंने बताया कि और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं को अब तक दे चुके हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार वह खाकी पहनने का सपना पूरा कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे के बारे में सोचेंगे.