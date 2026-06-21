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कॉर्पोरेट युग में भी सरकारी नौकरी की ये कैसी 'भूख'? यूपी कांस्टेबल परीक्षा में उमड़ा 28 लाख युवाओं का सैलाब, व्यवस्था से बड़े सवाल

यूपी पुलिस ( Photo Credit: ETV Bharat )