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UP Police Exam 2026: सिपाही भर्ती की पहली पाली का पेपर रहा आसान, रोडवेज बसों में आधे किराए के दावे की खुली पोल

वर्ष 2024 के निरस्त पेपर की तुलना में इस बार का प्रश्नपत्र आसान रहा, जिससे संभावित कट-ऑफ 120-125 प्रश्नों तक जाने की उम्मीद है.

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सिपाही भर्ती परीक्षा में परिवहन विभाग और शासन के बीच दिखा बड़ा कम्युनिकेशन गैप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 3:21 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2026 की प्रथम पाली आज पूरे प्रदेश में कड़े सुरक्षा पहरे के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई. परीक्षा देकर विभिन्न केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरे पर पेपर सरल होने की खुशी तो साफ तौर पर दिखाई दी. मगर दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर सरकार के उस बड़े प्रशासनिक दावे की हवा निकल गई, जिसमें परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों के किराए में 50 फ़ीसदी की छूट देने की बात कही गई थी.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में यह कड़वा सच सामने आया है कि प्रशासनिक 'कम्युनिकेशन गैप' और लेट-लतीफी के कारण कई छात्र इस सरकारी राहत का लाभ उठाने से पूरी तरह महरूम रह गए.

जानकारी देते अभ्यर्थी. (Video Credit: ETV Bharat)

बस कंडक्टरों को नहीं मिला सर्कुलर: परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले शासन स्तर से परीक्षार्थियों की आर्थिक सुविधा के लिए बसों में आधे किराए की लोक-लुभावन घोषणा की गई थी. लेकिन धरातल पर परिवहन विभाग की हकीकत सरकार के दावों से बिल्कुल उलट और निराशाजनक नज़र आई. बांदा जिले से प्रयागराज के कटरा स्थित 'द्वारका प्रसाद इंटर कॉलेज' केंद्र पर परीक्षा देने आए छात्र सौरभ सिंह ने अपनी आपबीती साझा की. सौरभ ने बताया कि जब उन्होंने बस में चढ़कर कंडक्टर से 50 फीसदी छूट की बात की, तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया. कंडक्टर का सीधे तौर पर कहना था कि उनके डिपो या उच्च अधिकारियों के पास ऐसा कोई आधिकारिक लिखित आदेश या सर्कुलर नहीं आया है.

सूरज को बाइक से करना पड़ा सफर: यही बदहाल स्थिति सुल्तानपुर से प्रयागराज परीक्षा देने आए छात्र सूरज मिश्रा की भी रही, जिन्हें परिवहन व्यवस्था में फैले असमंजस के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ी. सूरज को रोडवेज बस में छूट न मिलने के कारण अंततः मजबूरन अपनी निजी बाइक से ही कड़कड़ाती धूप में लंबा सफर तय करना पड़ा. हालांकि, इसके विपरीत चित्रकूट की मऊ तहसील से आए संतोष कुमार (जिनका परीक्षा सेंटर जेबी गर्ल्स इंटर कॉलेज था) ने एक अलग अनुभव साझा किया. संतोष ने बताया कि उन्हें यूपी रोडवेज की बस में सफर करने के दौरान नियमानुसार 50% की विशेष छूट दी गई है. इन अलग-अलग बयानों से साफ है कि सरकार की इस योजना की सूचना केवल कुछ ही चुनिंदा रूटों और डिपो तक सीमित रह गई.

रीजनिंग और मैथ्स के सवाल रहे आसान: परिवहन विभाग की इन शुरुआती प्रशासनिक दिक्कतों को अगर थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें, तो प्रश्नपत्र के स्तर ने छात्रों को बहुत बड़ी राहत दी है. वर्ष 2024 के निरस्त हुए सिपाही भर्ती के कठिन प्रश्नपत्र की तुलना में इस बार का पेपर काफी संतुलित और बेहद आसान बताया जा रहा है. परीक्षा हॉल से निकले छात्रों के मुताबिक रीजनिंग में 5-6 बेहद आसान प्रश्न पूछे गए थे. इसके अलावा गणित के खंड में भी ज्यादातर सवाल फॉर्मूला आधारित और कम समय में हल होने वाले थे, जिससे छात्रों का समय बचा.

हिंदी साहित्य के प्रश्न रहे पेचीदा: भाषा खंड की बात करें, तो इस बार हिंदी का व्याकरण हिस्सा बेहद सरल और सामान्य स्तर का पूछा गया था. मगर इसके विपरीत हिंदी साहित्य खंड में 3 से 4 प्रसिद्ध उपन्यासों और उनकी कठिन रचनाओं से जुड़े थोड़े पेचीदा सवाल भी देखने को मिले. सामान्य अध्ययन का पोर्शन भी इस बार परीक्षा में थोड़ा पेचीदा आया था, जिसने अपनी प्रकृति के कारण छात्रों को परीक्षा हॉल में थोड़ा उलझाया. कुल मिलाकर पेपर के इस आसान और संतुलित स्तर को देखते हुए परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का अनुमान है कि इस बार अंतिम मेरिट लिस्ट काफी ऊपर जाएगी.

संभावित कट-ऑफ 125 प्रश्नों के पार: प्रथम पाली के परीक्षा रुझानों के मुताबिक सामान्य श्रेणी की संभावित कट-ऑफ 120 से 125 सही प्रश्नों के आसपास रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की पहली पाली सुरक्षा और शुचिता के लिहाज से तो पूरी तरह सफल रही, लेकिन प्रशासनिक समन्वय के मोर्चे पर सरकारी तंत्र की बड़ी कमी उजागर हुई है. जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोक-लुभावन घोषणाएं करने और बड़े ट्वीट जारी करने मात्र से जमीनी हकीकत कभी नहीं बदलती. जब तक शासन के शीर्ष आदेश परिवहन विभाग के आखिरी सिपाही यानी बस कंडक्टर तक समय से नहीं पहुंचेंगे, तब तक छात्र परेशान होते रहेंगे.

महिला अभ्यर्थियों ने किराए में छूट की सराहना की: उचित समन्वय के बिना दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय छात्र सरकार द्वारा घोषित ऐसे नीतिगत लाभों से हमेशा वंचित ही रहेंगे. वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही कन्नौज जिले में परीक्षा देने पहुंची महिला अभ्यर्थी वंशिका और वंदना के अनुभव थोड़े सुखद रहे. इन महिला अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें रोडवेज बस के किराये में 50 फीसदी की छूट समय पर दी गई है. दूर-दराज के अन्य जनपदों से आए इन युवाओं का कहना है कि किराये में छूट मिलने से उनका आर्थिक बोझ काफी कम हुआ है और परीक्षा केंद्र तक पहुंचना सुगम हो गया.

यह भी पढ़ें- पुलिस भर्ती परीक्षा: राजधानी लखनऊ सहित राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, तीन दिन तक चलेगा एग्ज़ाम

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